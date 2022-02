Fundació ONCE va donar suport a gairebé 1.000 entitats socials el 2021

Fundació ONCE va donar suport a la tasca de 954 associacions de persones amb discapacitat el 2021 , gràcies a les diferents convocatòries que va llançar al llarg de l'any passat amb l'objectiu d'enfortir i promoure el teixit d'entitats socials que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida persones amb discapacitat.





El suport de la Fundació ONCE a 37 entitats extremenyes permet el desenvolupament de 50 projectes /@EP







D'aquesta manera, les 954 organitzacions de persones amb discapacitat podran desenvolupar 1.375 projectes que se centren a l'ocupació, la formació i l'eliminació de barreres arquitectòniques i socials. En total, es van presentar 1.725 projectes.





El director general de Fundació ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha posat de manifest que per construir una societat més justa i solidària “ cal tenir un teixit social fort en què les mateixes persones amb discapacitat siguin protagonistes i partícips dels seus projectes de vida a través del moviment associatiu organitzat ”.





Per això, "des del naixement de la Fundació ONCE, i per tant del mateix Grup Social ONCE, treballem per l'enfortiment d'aquestes organitzacions i desenvolupem programes i iniciatives que tracten de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat".





Al llarg de l'any les organitzacions que ho desitgin poden presentar les seves iniciatives tant a la convocatòria general d'ajudes com al Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES), al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i als programes 'Un a Un' i 'Psicosocial' que la Fundació ONCE gestiona amb el suport del Fons Social Europeu.





Per a l'exercici del 2022, Fundació ONCE comptarà amb un pressupost de 108 milions d'euros que es destinaran en un seixanta per cent a la promoció de la formació i l'ocupació de les persones amb discapacitat i en un quaranta per cent a accions adreçades a programes accessibilitat universal.