Cuevillas acusa la CUP de voler enviar Borràs "a la paperera del Codi Penal"

El diputat de Junts i president de la comissió de l'Estatut dels Diputats, Jaume Alonso Cuevillas, ha acusat aquest divendres CUP de voler enviar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "a la paperera del Codi Penal" quan els 'cupaires' van sol·licitar que la delegació del vot per al ja exdiputat Pau Juvillà.





"La petició de la delegació de vot de Pau Juvillà només tenia per objecte enviar Borràs no sé si a la paperera de la història oa la paperera del Codi Penal. Li vaig dir que fes el que volgués, però que creia que no tenia cap sentit , que l'estaven deixant absolutament sola i que assumiria ella sola les conseqüències penals”, ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.





Per això, li va aconsellar que no acceptés la delegació de vot de Juvillà, i més tenint en compte que el diputat de la CUP " no podia votar perquè hi havia un conflicte d'interessos ".





Després d'assegurar que Borràs està "molt tocada" i que va estar fins a la matinada parlant-hi, ha considerat que els anticapitalistes ja tenien assumit que Juvillà abandonaria l'escó i només volien arrossegar la presidenta del Parlament fins a tipus penals greus.





Segons Cuevillas, Borràs estava disposada a “immolar-se si això tenia un sentit i si tots assumien compromisos”, però considera que des del principi s'ha jugat al tacticisme entre els partits independentistes i no hi ha hagut unitat estratègica.





"És la constatació d'un fracàs. O hi ha una unitat de l'independentisme o no avançarem cap enlloc", ha advertit.





"PÀNIC" ALS FUNCIONARIS



També ha recordat que el dictamen de la comissió de l'Estatut del Diputat deia que costaria mantenir l'escó de Juvillà perquè els servidors públics estaven advertits de poder incórrer en delicte de desobediència: “ Hem viscut un clima de pànic aquesta setmana entre els lletrats i els treballadors del Parlament ”.





"¿Ens hem de deixar inhabilitar sense pena ni glòria per una tonteria? No dic que no hàgim de desobeir ni jugar només les batalles que podem guanyar. Hem de jugar les batalles de què puguem treure un rèdit polític", ha defensat.