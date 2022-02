Es produeix un esfondrament al pou paral·lel creat per salvar Rayan, el nen marroquí atrapat

Policia del Marroc @ep





Les tasques de rescat de Rayan , un nen de cinc anys que fa més de 70 hores que és al fons d'un pou al Marroc , han entrat aquest divendres en una fase decisiva, ja que els serveis de rescat es disposen a cavar un túnel horitzontal per unir el pou on està el nen amb el pou paral·lel que han cavat per salvar-lo.





Al voltant del migdia, s'ha produït un esfondrament al pou paral·lel, que té una profunditat de 32 metres, com el pou en què està atrapat Rayan, ubicat a la localitat d'Ighrane. L'excavació del túnel horitzontal durarà almenys quatre hores i és una feina que requereix cautela per evitar esfondraments.





Pel que fa a l'estat de salut del nen, els serveis de rescat han informat que, amb una càmera que s'ha ficat al pou on és, han detectat un petit moviment que han interpretat com un senyal de vida, segons ha dit un membre de l'equip en declaracions al portal marroquí de notícies Le360. A Rayan se li insufla oxigen regularment.