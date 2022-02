El risc de morir per Covid-19 és un 93% més baix en persones completament vacunades

Vacuna Covid-19 @ep





El risc de mort per covid és un 93% més baix per a les persones que estan completament vacunades que per a les persones no vacunades, suggereix una nova investigació. Es va descobrir que les taxes de mortalitat per morts per coronavirus eren "consistentment més baixes" en tots els grups d'edat per a aquells que havien rebut una dosi addicional en comparació dels que no havien rebut dosis, segons xifres de l'Oficina Nacional d'Estadístiques ( ONS).





La investigació va utilitzar taxes de mortalitat estandarditzades per edat, que tenen en compte les diferències en l'estructura d'edat i la mida de la població, per permetre les comparacions entre els grups de vacunació. Entre les persones completament vacunades a Anglaterra que havien rebut un reforç o una tercera dosi almenys 21 dies abans, el risc de mort per còvid ajustat per edat entre juliol i desembre passat va ser un 93,4% més baix, i un 81,2 % més baix per als que havien rebut només dues dosis de la vacuna.





Durant gran part del 2021, les taxes de mortalitat per mort per covid-19 per als que havien rebut dues dosis es van mantenir molt per sota de les xifres equivalents per a les persones que no havien estat vacunades, va trobar l'ONS. Però les taxes entre les persones amb doble punxada van començar a augmentar a finals de l'any passat, passant de 92,0 morts per cada 100.000 a l'octubre a 221,1 al novembre i 367,7 al desembre.





Això pot haver estat impulsat per un canvi en la composició del grup de doble punxada, ja que la majoria de la gent gran havien rebut un reforç o una tercera dosi en aquest punt, va dir l'ONS. També podria estar relacionat amb la "protecció minvant de la vacunació anterior".