VIDEO. Així ha estat la desfilada d'Espanya a la inauguració dels JJOO d'hivern de Beijing

Sabor genüinament català a la desfilada de la delegació espanyola a la cerimònia d'inauguració dels Jocs d'Hivern de Beijing que ha tingut lloc aquest migdia. Ander Mirambell i Queralt Castellet han compartit protagonisme com a banderers d'Espanya a l'Estadi Nacional de la capital xinesa, l'anomenat 'niu d'ocell'. Els esportistes espanyols -un total de 14- han desfilat a les 13.38 hora peninsular, com el país 31è dels 91 que participen en aquests Jocs.





Un pebeter en forma de gran floc de neu ha acollit la flama olímpica enmig de missatges de pau i desenes de cors com una al·legoria de la germanor entre nacions. Un cop més -com ja va passar als Jocs de 2008 organitzats per Beijing- la cerimonia ha ressaltat per la seva espectacularitat durant les dues hores i quart que ha durat.







SET CATALANS DE CATORZE ESPORTISTES





La meitat de l'equip espanyol el formen esportistes catalans. La sabadellenca Queralt Castellet és l'opció més ferma de medalla en snowboard a la modalitat de half-pipe, que disputarà les seves eliminatòries el dimecres 9 a les 02:30. El maresmenc Ander Mirambell, participant en skeleton, començarà a competir el dia 10, també a les 02:30. Completen el septet català els esquiadors Núria Pau, Quim Salarich, Jaume Pueyo i els patinadors Adrián Díaz i Olivia Smart, tots dos de la secció de gel de FC Barcelona.