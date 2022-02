Fins a 79 diputats del PP van recolzar ahir per error el dictamen sobre penalització a l'assetjament a les clíniques abortives

Arxiu - Resultat de la votació del dictamen de la ponència sobre penalització a l'assetjament a clíniques IVE - CONGRÉS DELS DIPUTATS - Arxiu





Fins a 79 dels 88 diputats del PP al Congrés van votar per error a favor del dictamen de la proposició de llei orgànica per penalitzar l'assetjament a les clíniques abortives. Els de Pablo Casado, que en el debat d'aquest dijous havien manifestat la seva oposició a aquesta norma, van poder rectificar la seva posició en aquest tema en una segona votació que es va fer al Ple atès el caràcter orgànic del text.







Això va passar uns minuts després de la votació de la reforma laboral, en què el PP va protestar pel vot telemàtic del seu diputat Alberto Casero al·legant que el seu suport al decret havia estat un error del sistema informàtic.





Els populars, igual que Vox i els diputats d'Unió del Poble Navarro (UPN) i de Fòrum Astúries, van fixar posició en contra d'aquesta iniciativa contra l'assetjament davant les clíniques abortives, impulsada pel PSOE.





No obstant això, en la primera votació que es va realitzar sobre aquest text, la del dictamen redactat per la Comissió de Justícia, 78 dels diputats del Grup Popular van donar suport al text, fet que genero rialles i murmuris a l'hemicicle.





ELS DEL VOT TELEMÀTIC VOTAREN BÉ, tret CASOLÀ





En concret, dels 83 diputats presents al Congrés, 78 van votar a favor, mentre que dels cinc populars que van votar de forma telemàtica, només Casero va marcar el vot positiu al dictamen i els altres quatre es van mantenir al No.





En tot cas, la posició del PP no va variar el resultat de la iniciativa ja que comptava amb el suport majoritari de la Cambra --els vots a favor del PSOE, Unides Podem, Ciutadans, ERC, EH Bildu, PNB, Més País/Verdes Equo, CUP, Junts, PDeCAT, Compromís, Teruel Existe, Coalició Canària i Nova Canàries-- per tirar endavant.





A més, i en tractar-se d'una proposició de llei orgànica, el text es va sotmetre a una segona votació per assegurar-ne l'aprovació, i aquí el PP va rectificar el sentit del seu vot i es va passar a bloc al 'No'.





EL PSOE HO POSA COM A EXEMPLE D'ERROR HUMÀ, NO INFORMÀTIC





Aquest episodi ha estat utilitzat aquest divendres per la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, com a demostració que la decisió de Casero en la votació de la reforma laboral va ser un error humà.





Segons ha dit, la secretària general del Grup Popular es va equivocar en indicar als seus diputats el sentit de vot i "tot el PP es va equivocar" i va votar a favor del dictamen quan volia votar-hi en contra. "No hi ha hagut un error telemàtic sinó humà, com hi ha moltes vegades", ha assenyalat.