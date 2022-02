Les persones grans tenen un major risc d'ictus en els primers tres dies després de donar positiu en Covid-19

Ictus @ep





El risc d' accident cerebrovascular entre els adults grans diagnosticats amb Covid-19 és més alt en els tres primers dies del diagnòstic, segons una investigació preliminar que es presentarà a la Conferència Internacional d'Accidents Cerebrovasculars 2022 de l'Associació Americana d'Accidents Cerebrovasculars, que se celebra a Nova Orleans (Estats Units) del 8 a l'11 de febrer.





" L'ictus després del diagnòstic de la Covid-19 és una possible complicació que els pacients i els metges han de conèixer. La vacunació i altres mesures preventives contra el Covid-19 són importants per reduir el risc d'infecció i les complicacions, inclòs l'ictus", ha comentat el doctor Quanhe Yang, autor principal de l'estudi i científic sènior de la Divisió de Prevenció de Malalties Cardíaques i Accidents Cerebrovasculars dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en ingès).





Estudis anteriors han examinat el risc d'ictus entre els adults amb Covid-19; no obstant això, els resultats van ser inconsistents, i pocs es van centrar específicament en els adults grans, que tenen més risc d'ictus.





Aquest estudi va examinar el risc d'accident cerebrovascular isquèmic , que és un accident cerebrovascular a causa de l'obstrucció d'un got sanguini, entre els adults grans diagnosticats amb Covid-19 mitjançant l'examen dels registres de salut de 37.379 beneficiaris de Medicare de 65 anys o més.





Els pacients van ser diagnosticats amb Covid-19 entre l'1 d'abril del 2020 i el 28 de febrer del 2021 i van ser hospitalitzats per accident cerebrovascular des de l'1 de gener del 2019 fins al 28 de febrer del 2021. Les hospitalitzacions per ictus podien produir-se abans o després del diagnòstic de COVID-19, però, les que es van produir 7 dies abans del diagnòstic o 28 dies després del mateix van servir com a període de control.





Els participants tenien una mitjana de 80 anys quan se'ls va diagnosticar COVID-19, i el 57% eren dones. Més del 75 per cent eren adults blancs no hispans; més del 10 per cent eren adults negres no hispans; menys del 10% eren adults hispans, i la resta eren adults d'altres grups racials o ètnics. L'estudi va comparar el risc d'ictus els dies immediatament anteriors i posteriors al diagnòstic de COVID-19 amb el risc durant els altres dies de l'estudi o el període de control.





L'anàlisi va trobar que el risc més gran d'ictus es va produir durant els tres primers dies després del diagnòstic de COVID-19 , 10 vegades més que durant el període de control.





Després dels tres primers dies, el risc d'ictus va disminuir ràpidament, encara que va continuar sent més gran en comparació amb el període de control. En concret, entre els dies 4 i 7 el risc d'ictus va ser un 60 per cent més gran, i entre els dies 8 i 14, el risc d'ictus va ser un 44 per cent més gran en comparació del període de control. El risc més baix d'ictus es va produir entre els dies 15 i 28, quan el risc d'ictus va ser un 9% més gran que durant el període de control.





Un subgrup de participants més joves, els de 65-74 anys, va tenir més risc d'ictus després del diagnòstic de COVID-19, en comparació dels de 85 anys o més, i entre els que no tenien antecedents d'ictus. No hi va haver diferències en el risc d'ictus relacionades amb el sexe, la raça o l'ètnia.





L'ictus és una emergència mèdica que es produeix quan un got sanguini del cervell es bloqueja o rebenta, impedint que l'oxigen i els nutrients arribin al cervell. És una de les principals causes de discapacitat a llarg termini. El tractament ràpid és fonamental per evitar danys cerebrals o la mort, per això és important reconèixer els signes d'advertència de l'ictus i l'actuació correcta.