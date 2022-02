L'aprovació de la reforma laboral podria perjudicar milers d'investigadors espanyols

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant /@EP







La nova Llei de Ciència, que aprovarà el Consell de Ministres les properes setmanes, inclourà el dret a indemnització per als investigadors predoctorals i postdoctorals amb contracte en vigor, ha anunciat aquest divendres la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant.





Encara que l'avantprojecte de llei ja contemplava, per primera vegada, el dret a una indemnització equivalent a dotze dies de salari per any de servei, aquest només s'hauria aplicat als nous contractes que se signessin a partir de l'entrada en vigor de la normativa.





"La reforma de la Llei de la Ciència reconeix nous drets per al personal investigador, com la indemnització per a predoctorals i postdoctorals en finalitzar el seu contracte. Hem fet la nostra justa reivindicació, de manera que s'aplicarà per a tots els que estiguin vigents", ha subratllat la ministra en un missatge al compte de Twitter.

En declaracions als periodistes durant una visita a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona amb motiu del Dia del Càncer, Morant ha defensat que la nova Llei de Ciència donarà estabilitat a les carreres científiques dels investigadors, afavorint "una vida digna" i que no es vegin obligats a marxar a un altre país.





CONTRACTES D'OBRA I SERVEI





La ministra també ha demanat "tranquil·litat" al sector pel possible impacte de la reforma laboral en aquest àmbit, on abunden els contractes per obra i servei que ara desapareixen, i ha assegurat que "en qüestió de dies" hi haurà una solució.





"La singularitat del sistema científic està recollida a la nova Llei de la Ciència i el que farem és compassar aquest temps, entre que s'ha aprovat la reforma laboral i es posa en pràctica i fins que entri en vigor la Llei de la Ciència", ha indicat.





Morant ha respost així en ser preguntada per les queixes de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, que aquest dijous ha afirmat que és un "despropòsit" que la reforma laboral "no preveu les greus afectacions que provocarà sobre la contractació de personal científic", en suprimir la modalitat de contractació per obra i servei.





En la mateixa línia, l'Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va expressar dimecres passat el seu suport a la dignificació i estabilització de la carrera investigadora que el Govern busca a través de la reforma laboral i la Llei de la Ciència, però va demanar que les dues normes s'aprovin de manera coordinada per evitar "el col·lapse" del sistema de ciència i tecnologia i impactes negatius sobre els més de 25.000 investigadors universitaris.