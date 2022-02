La Xina es posiciona al costat de Rússia per fer front als EUA i l'OTAN

Reunió entre Xi Jinping i Vladimir Putin @ep





Nou capítol a la "guerra freda" que està vivint l'OTAN amb Rússia per la possible invasió d'Ucraïna. Ara, Pequín entra en joc. El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, han declarat aquest divendres la seva oposició a qui perceben com una maniobra d'expansió de l'OTAN a l'est d'Europa i un intent de "soscavar l'estabilitat altres països", a referència a Ucraïna.





En un comunicat conjunt, publicat després de l'arribada de Putin a Pequín per presenciar aquest divendres la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'Hivern, Rússia i la Xina no tan sols "s'oposen a una expansió de l'OTAN", sinó que demanen a l'Aliança Atlàntica "que abandoni els enfocaments ideològics de l'era de la guerra freda i respecti la sobirania, la seguretat i els interessos altres països".





Aquesta declaració té lloc en un moment de gran tensió entre Rússia i els països de l'OTAN per l'acumulació de militars russos a la frontera amb Ucraïna, pròleg d'una invasió, segons els països de l'Aliança, amb els Estats Units al capdavant. Rússia nega tenir interès en una ofensiva militar i acusa l'OTAN d'incrementar la tensió de manera artificial per justificar una expansió cap a l'est d'Europa.





Tant Putin com Xi denuncien en aquest sentit i de nou en referència a l'OTAN, l'existència d'"estats individuals, aliances o coalicions politicomilitars" que actuen "en detriment de la seguretat altres" amb l'objectiu de "fomentar antagonisme i la confrontació", soscavar greument l'ordre de la seguretat internacional i l'estabilitat estratègica mundial".





En aquest sentit, el president de la Xina "defensa les propostes que la Federació Russa ha presentat sobre la formació de garanties de seguretat legalment vinculants a llarg termini al continent europeu", segons el comunicat publicat al web oficial del Kremlin.





D'altra banda, el president de Rússia arriba a Pequín per celebrar la proximitat "sense precedents" en les relacions bilaterals entre tots dos països en ple boicot diplomàtic a l'esdeveniment de bona part de la comunitat occidental.





BONA RELACIÓ ENTRE PEQUÍ I MOSCOU





"La nostra relació bilateral ara mateix no té precedents pel que fa al nostre esperit d'amistat i de relació estratègica", ha declarat Putin en uns comentaris televisats abans d'una trobada a porta tancada amb el president Xi.





"La relació entre els dos països és un exemple de bon veïnatge, que facilita el desenvolupament mutu", ha afegit Putin en unes declaracions recollides pel 'South China Morning Post'. Pel president rus, "l'enfortiment de les relacions" amb la Xina no només "facilita la salvaguarda dels interessos comuns entre els dos països" sinó que és fonamental per a "la seguretat estratègica mundial".





CACES RUSSOS ENTREN AL MAR BÀLTIC





L'OTAN ha informat que quatre caces de combat russos van ser interceptats aquest dijous per la missió de patrullatge aeri al mar Bàltic i un altre grup d'aeronaus russes van ser identificats al mar del Nord, a prop de l'espai aeri aliat.





El primer dels incidents es va produir al Bàltic, on l'alerta va saltar a la base aèria d'Amari, a Estònia, i va provocar l'enlairament d'emergència d'un F-15 que va interceptar una sèrie de caces de combat russos.





Es tractava de dos Su-35 i dos MiG-31 que, segons l'Aliança Atlàntica, no havien presentat plans de vol i no es comunicaven amb el Control de Trànsit Aeri. Després es va saber que escortaven un avió de càrrega rus del model Tupolev 154.





"L'avió rus no va entrar en cap moment a l'espai aeri aliat i totes les interaccions van ser segures i professionals", ha indicat l'OTAN en un comunicat.





En un altre altercat diferent, les forces aèries de Noruega van identificar un grup d'aeronaus russes al mar del Nord, a prop de l'espai aliat. En aquest cas era un avió cisterna juntament amb diversos bombarders realitzant missions de reabastament en vol.





L'OTAN intercepta aeronaus militars i civils que no segueixen les normes internacionals de vol i s'acosten a l'espai aeri aliat, intentant salvaguardar l'espai aeri de l'OTAN i donar suport a la seguretat de tots els usuaris de l'aire.





Les missions de patrullatge aeri es van reforçar el 2014 com a resposta a les accions de Rússia al seu veïnat, augmentant el destacament als països bàltics i Polònia. En paral·lel es van desplegar forces aliades per donar suport a la capacitat de Bulgària i Romania en la vigilància del mar Negre.