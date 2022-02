Es disparen les agressions i abusos sexuals a Barcelona el 2021

Junta Local de Seguretat /@EP







Les agressions i els abusos sexuals a la ciutat de Barcelona han pujat aquest 2021 un 13% respecte al 2019 i un 36% respecte al 2020, encara que cal tenir en compte que aquestes dades es refereixen als fets denunciats, alguns dels quals es van produir en anys anteriors.







Ho han explicat en roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest divendres a l'Ajuntament de Barcelona, presidida per l'alcaldessa Ada Colau, i a qui ha assistit el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de Barcelona, Albert Batlle; el secretari general d'Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, el director general de Mossos, Pere Ferrer; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i representants policials, entre d'altres.





El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que la lluita contra la violència masclista “és un dels temes que més preocupa, perquè hi ha hagut un increment”, i que faran prevenció, anàlisi i detecció dels focus on es produeix aquesta violència juntament amb els Mossos d'Esquadra, ja que ha assegurat textualment que aquest delicte és una pandèmia que no para.





Durant la roda de premsa han explicat que la resolució de les agressions sexuals arriba al 80% i la dels abusos sexuals al 77%, i que prop del 30% de les denúncies per agressions i abusos sexuals registrats a Barcelona se situen a l'àmbit de la violència de gènere mentre que un 10% es relacionen amb el lleure nocturn.





OCI NOCTURN





La comissària Marta Fernández dels Mossos d'Esquadra ha explicat que, estudiant les xifres, han detectat que “no hi ha vincle amb l'oci nocturn i aquest fenomen”, ja que també influeixen els botellots i les festes privades durant la pandèmia.





Fernández ha detallat que es van denunciar 695 agressions i abusos sexuals el 2019 i 790 el 2021, però ha explicat que el 2019 els consta que hi va haver 802 casos d'agressions i abusos sexuals i 742 el 2021.





“Una cosa és quan es presenta la denúncia i una altra quan passen els fets, és per això que els casos el 2021 poden ser superiors si les dades les busquem d'aquí unes setmanes", ha afegit.





Ha aclarit que aquest fet pot ser perquè moltes vegades darrere d'aquests delictes “hi pot haver vergonya o por”, o que la víctima no sigui conscient que és víctima d'aquest delicte fins més endavant.





MESURES



La comissària ha explicat una sèrie de mesures que s'aniran implementant per erradicar aquest tipus de violència, com donar informació i formació a tots els actors externs a la policia -empresaris de l'oci nocturn, controladors d'accessos, personal de restauració, entre d'altres- perquè ajudin a detectar aquests casos.





També augmentaran el patrullatge preventiu durant les nits i caps de setmana en zones on hi hagi aglomeració de persones, activaran una campanya preventiva adreçada a la ciutadania i formaran els agents.





Per part seva, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha explicat que no només estan preocupats per les xifres, sinó també "per la invisibilitat que té aquest problema", i ha instat a donar els recursos necessaris per lluitar contra aquest tipus d'agressions.