Algú s'avorreix amb la que està caient?

No hi ha dubte que portem gairebé un mes, en què l'avorriment - si és que n'hi ha hagut alguna vegada- ha marxat de vacances. Un cop més, la política és la protagonista aquests primers mesos del 2022, com sempre. Només ens ha alegrat el dia la victòria de Rafael Nadal a l'Open d'Austràlia davant Medvedev, que el situa a l'Olimp dels déus en alçar-se amb 21 triomfs del Grand Slam. Tot un rècord d'un esportista espanyol que porta el nom d'Espanya per tot el món, i ho fa amb orgull i amb la humilitat d'un campió.





Mentre que l'Espanya de les comunitats s'entretenia amb l'aprovació de la reforma laboral, amb les conseqüències que ja són conegudes, a Catalunya els independentistes tornen a remoure el vesper a dues bandes: el Parlament i el Govern d'ERC i JXCat.





Al Parlament, la situació generada per la inhabilitació del diputat de la CUP, Pau Juvillà, condemnat per desobediència, i la postura de la presidenta, Laura Borrás, de no acatar la sentència del TSJC que el va condemnar a sis mesos d'inhabilitació per desobediència. Encara que la sentència no és ferma –està recorreguda al Tribunal Suprem–, la Junta Electoral Central (JEC) havia exigit que se li retiri l'escó immediatament.





Pau Juvillà /@EP





A principis de setmana la tensió pujava al recinte del Parlament ja que la seva presidenta tenia la intenció de suspendre l'activitat parlamentària. Més d'un dels amics, advocats i companys de partit li van explicar les conseqüències jurídiques que podien derivar-se d'aquesta decisió, que el portaria a deixar el càrrec. La por de perdre el sou i tot allò que comporta el càrrec, el va fer desistir de la seva intenció. La rebel·lió només li va durar dos dies. Moltes persones, inclòs el president Aragonés, van respirar tranquils amb el passat enrere de Borrás. Els serveis jurídics i la secretària de la institució ja havien donat de baixa el diputat Juvillà, acatant així la decisió judicial. D'aquesta situació era coneixedora Borrás que en cap moment no ho va comunicar als grups polítics. El Psicòleg, escriptor i antropòleg Carl Ransom afirmava que “l'única persona a qui no es pot ajudar és la que en dóna la culpa a altres”.





Aquest episodi ha vingut a regirar les diferències manifestes en les diferents formacions, que per unes hores creien tornar a temps passats que tantes ferides han deixat, encara sense cicatritzar. Deia una dona extraordinària, Concepción Arenal, que “la llei és la consciència de la humanitat”.





Mentre això passava, l'ANC que ja té previstos canvis a la cúpula, - més radicalització? - s'entrevista, aquest divendres, amb el president Aragonès - forma a part de la ronda d'entrevistes del president català amb els partits i entitats independentistes- l'encara presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que declarava als mitjans la “gran discrepància” amb el president Aragonès en l'estratègia independentista i en l'aposta per la taula de diàleg i ha retret que el Govern no tingui un pla per fer la independència. La postura de Paluzie xoca frontalment amb la postura d'un president que prefereix el diàleg a la confrontació, encara que les coses amb el president del govern no van bé, ni tampoc amb la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se sent enganyada pels republicans. Sobre el panorama polític planen unes fosques nuvolades que només la vocació de diàleg pot fer que desapareguin.





Per si no n'hi hagués prou, l'aplicació del 25% del castellà a les escoles continua pendent d'aplicació. En contraposició, un moviment de famílies demana la immersió lingüística, amb l'aplicació del 100% de classes en català. La defensa de les famílies la porta l'exdiputat cupaire i advocat, Benet Salellas.





Així que el present és mogut i el futur immediat seguirà en la mateixa línia, perdona, s'anirà intensificant a mesura que s'acostin més les dates dels propers comicis: les eleccions municipals. Algú s'avorreix?, segur que sí, de les estratègies dels partits i governants que segueixen sent molt cansats.