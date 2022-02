La reunió entre Aragonès i l'ANC constata una "gran discrepància" a l'estratègia independentista

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP







La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha constatat aquest divendres una "gran discrepància" amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'estratègia independentista i a l'aposta per la taula de diàleg, i ha retret al Govern no tenir un pla per fer la independència.





Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se al Palau de la Generalitat amb el president del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a la ronda de contactes que ha iniciat el cap de l'Executiu català per refer la unitat independentista. Paluzie ha explicat que a la trobada han parlat sobre l'estratègia independentista i ella li ha traslladat una "valoració molt negativa" sobre els fruits que està donant la taula de diàleg amb el Govern central.





“Hem defensat que ens està desgastant molt més”, i ha lamentat que Aragonès hagi argumentat que la taula és necessària i que l'independentisme s'ha d'enfortir per acudir al diàleg amb el Govern amb més força.





La presidenta de l'ANC, que ha definit la reunió com a cordial i intensa, ha sostingut que l'independentisme necessita un pla per avançar, ja que creu que, si no hi ha una estratègia clara, qualsevol problema que apareix “es converteix en un espectacle dantesc".





Ha insistit que l'estratègia de l'ANC no passa per la taula de diàleg sinó a generar les condicions per tenir la “capacitat de sostenir i defensar una declaració d'independència”.





Tot i aquestes diferències, ha assegurat que quan han abordat aspectes "concrets" tenen més coincidències i ho ha exemplificat amb què han compartit amb Aragonès que l'independentisme seria més fort si governés l'Ajuntament de Barcelona o hi hagués sindicats favorables a la independència més forts.





CAS DE JUVILLÀ



Sobre el cas del ja exdiputat de la CUP Pau Juvillà al Parlament, Paluzie ha reclamat "acabar amb la retòrica" i que la Cambra catalana d'aprovar resolucions que a la pràctica no s'estan duent a terme, com va passar dijous al ple amb un dictamen que defensava mantenir l'escó del diputat cupaire quan ja se li havia retirat l'acta i no estava ni convocat per a aquesta sessió.





Considera que el cas de Juvillà, com altres que hi ha hagut anteriorment, “degrada” el Parlament i també provoca una pèrdua de confiança de la ciutadania en els seus representants.

"No podem continuar amb un Parlament que ens aprovi resolucions dient que està defensant un escó i aquest mateix diputat no se li ha convocat ni a la reunió", i ha sostingut que l'independentisme s'ha de posar d'acord sobre com afrontar aquest tipus de casos.