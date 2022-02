El truc de Colau: va pujar molt els impostos en plena pandèmia per continuar fent caixa encara congelant-los

L'alcaldessa Ada Colau durant la seva participació a la Fira Manga de Barcelona





Els números són faves comptades i la recaptació per taxes i tributs va ser més gran el 2020 que el 2019 a la ciutat de Barcelona malgrat els tres mesos d'aturada per la pandèmia . L' Ajuntament de Barcelona va augmentar els seus ingressos en milions d'euros gràcies a la pujada d'impostos respecte al 2019, elevant la càrrega fiscal en una mitjana de 200 euros per família, cosa que no ha recudit el 2022 sinó que ha mantingut encara que congelar soni a no pujar.





LES DADES SÓN DADES NO PARAULES





Pressupost del 2020: 44 ME més d'ingressos amb la pujada de taxes i impostos perquè el 2019 s'ingressaria 1.151 ME i el 2020 1.195 ME. Vegeu vosaltres mateixos el desglossament:





Pressupost de 2022: 69 ME més d'ingressos després de la congelació de taxes. El 2021 es van ingressar 1.165 ME i el 2022 es preveu ingressar 1.234 ME. El desglossament que fa el mateix consistori barceloní:





PUJADA DE L'IBI DEL 5,46%







En plena pandèmia del 2020, l'alcaldessa Colau va incrementar la pressió fiscal sobre els barcelonins. Els impostos que més van créixer en costos van ser l'Impost de Béns Immobles (IBI) , les taxes de les terrasses, l'abonament del clavegueram, el cobrament a zones blaves i verdes en períodes estivals i l'impost per pernoctacions.





L'IBI concretament va créixer un 5,46% respecte al 2019, per a les més de 600.000 llars que hi ha a la ciutat. Les ordenances també van contemplar l' eliminació de la bonificació per rebut domiciliat . Traduint-se així un augment de les recaptació en 43 milions d'euros només pel concepte de l'IBI des del 2020, segons les dades publicades per l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada. Una pujada molt superior a la d'altres municipis de la província com ara Terrasa, que es va disparar un 5%.







L'aprovació de les ordenances fiscals per al 2020 van comportar una actualització de l'IBI, sí, però també de la taxa de terrasses, que es va incrementar un 66% de mitjana.





EL COST DE LA GRUA MUNICIPAL BARCELONESA LA SEGONA MÉS CARA DE L'ESTAT DESPRÉS DE UN INCREMENT DEL 17%





L'Ajuntament de Barcelona va aprovar l'encariment de la grua municipal fins a col·locar-la com la segona més cara d'Espanya després de Saragossa. Cal recordar que el 2015 Barcelona era segons l'OCU la cinquena ciutat amb la grua municipal més cara , amb un cost mitjà de 100 euros, que ja aleshores era un 30% més cara que una grua privada .





La pujada de la grua municipal va ser del 17% i el cost va passar, per a un turisme, dels 147,69 inicials als 173 euros. La pujada suposa que les persones a qui la grua se'ls emporti el vehicle, generalment per una infracció viària, han d'abonar 25,31 euros més que abans.







COLAU VA PUJAR UN 85% LA TAXA D'ENCANTARILLADO





Un altre impost que ha augmentat en aquest exercici municipal ha estat la taxa de clavegueram. De fet, un 73,3% del total de barcelonins van passar a pagar entre 27 euros i 51 euros anuals, que va suposar un increment d'entre 2,25 euros i 4,25 euros al mes més per família.





Amb les dades a la mà el govern municipal de Colau va tirar endavant un increment del 85% només a la taxa del clavegueram passant d'un preu de 0,1529€/m3 a 0,2810€/m3.









COLAU PUJÀ L'IMPOST SOBRE VEHICLES ALS COTXES ECO, DE GASOLINA I MÉS ANTICS











L'Ajuntament també va incrementar el coeficient a partir del qual es calculava la tarifa de l' impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a turismes i motocicletes. I en aquesta revisió l' ECO va passar de tenir una bonificació del 75% al 50%, una pujada del 25% per mitjà de la disminució de la deducció. Els vehicles de gasolina, de fins a 120 g/km de CO2, i els que tenen una antiguitat superior als 25 anys van perdre aleshores també la bonificació de l'impost.





PUJADA DE L'IMPOST DE PERNOCTACIONS A BARCELONA







Cal recordar també que l' Ajuntament de Barcelona va aplicar des del 2020 un recàrrec de 0,75 euros a l'impost per pernoctacions que es cobren a Catalunya als viatgers que s'allotgen a hotels barcelonins, malgrat les reclamacions dels hotelers de la ciutat perquè ajornés dit increment.







Barcelona amb el plàcet de la Genelirat pot arribar a aplicar un recàrrec específic de fins a quatre euros, que recaptaria íntegrament el consistori .







D'aquesta manera, el ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar aplicar un recàrrec a l'Impost d'Estades en Establiments Turístics de 0,75 cèntims que va entrar en vigor l'1 juny de 2021. Aquest recàrrec de 0,75 € es va sumar a les tarifes vigents fins a octubre, que van des dels 2,25€ als 0,65€ segons la categoria de l'establiment.





Per al 2022 té previst el consitori barceloní aplicar segons les seves ordenances un plus d' 1,75 euros i per al 2023 de 2,75 euros.





Barcelona té marge per aplicar un recàrrec específic progressiu de fins a 4 euros fins al 2024





Tot i la postura dels agents implicats i de l'oposició política, contràries als plans de l'Ajuntament de Barcelona, es va imposar la implantació del recàrrec a l'impost per als visitants de Barcelona de manera creixent els propers anys.





De fet, la recaptació d'aquest recàrrec municipal es fa en autoliquidació semestral, a partir de l'1 d'octubre del 2021, de l'impost sobre les estades a establiments turístics que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya.





AGOST AMB LES ZONES BLAVES I LES ZONES VERDES





Fins al 2015 aparcar a Barcelona durant el mes d'agost era completament gratuït a les zones blaves i verdes , però el 2016 el govern Colau va anul·lar aquest privilegi.







A Barcelona hi ha unes 10.000 places de Zona Blava , que es divideixen en quatre zones, cadascuna amb un cost per hora diferent. Les tarifes d'aquestes dues zones van augmentar en vincular-les a les zones de més demanda d'aparcament a Barcelona i el tipus d'etiqueta ambiental del vehicle . La Zona A són zones de molt trànsit i demanda d'aparcament i és la tarifa més cara barris com l ?Eixample i Ciutat Vella.





En cas que hi hagi una regulació extraordinària per contaminació, a més s'incrementa el preu de la Zona Blava en 2 euros/hora. L'horari general de la Zona Blava de Barcelona és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00, que és el moment de més trànsit a la ciutat. Tot i això, aquest horari pot variar en determinades zones, com és el cas de les platges, on també pot estar actiu en diumenges i festius.





Com en altres ciutats, els residents tenen zones d'estacionament reservades. Són les anomenades Zona Verda per a residents. Els vehicles per a residents poden estacionar en aquestes zones a un preu molt inferior al de qualsevol altre usuari. La resta d'usuaris hauran de pagar una quantitat força superior a la de la Zona Blava. A Barcelona hi ha gairebé 40.000 places de Zona Verda, força més que en el cas de la Zona Blava .











En el cas de la Zona Verda hi ha dues zones, la Zona A i la Zona B. En el primer cas, el cost per hora és de 3 euros i el temps màxim d'estacionament és de 2 hores. A la Zona B el preu per hora és de 2,75 euros i el temps d' estacionament també és de dues hores . L'horari de la Zona Verda a Barcelona és de 8.00 a 20.00 hores, de manera ininterrompuda i de dilluns a divendres, encara que en algunes zones també s'inclou dissabte.







Els residents que abans no pagaven en aquestes zones verdes han de pagar 0,20 euros al dia per aparcar a l'àrea verda de dilluns a divendres, suposant un cost actual de 52 euros anuals . Fins ara, els que no tenien multes el darrer any tenien la quota bonificada, però ara no.







D'altra banda, els vehicles ECO continuaran pagant el mateix a cada estacionament, mentre que la resta tindran un increment d'entre 0,75 euros i 1,25 euros en funció de l'etiqueta.





COLAU S'OBLIDA DE LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I CONSOLIDA LA PUJADA D'IMPOSTOS





Els grups de l'oposició en el període 2020-2021 han denunciat que no s'ha produït cap reducció de l'IBI a les famílies i amb especial rellevància a les famílies monoparentals a més de no contemplar-se ni ajornar el recàrrec turístic hoteler ni amb pandèmia ni crisi al sector.









En aquest període, el consitori d'Ada Colau ha consolidat la pujada d'impostos als barcelonins a través de les ordenances fiscals. Perquè congelar no és sinònim de reduir sinó de consolidar ia més sense tenir en compte el comportament de la inflació, aquest procés econòmic provocat pel desequilibri existent entre la producció i la demanda i que causa una pujada continuada dels preus de la major part de els productes i serveis, i una pèrdua del valor dels diners per poder adquirir-los o fer-ne ús.