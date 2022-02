Evusheld: L'antiviral contra la covid que estarà disponible aquest mes

Aquest mes de febrer els pacients amb sistemes immunitaris compromesos tindran accés a 'Evusheld' / @EP







La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que aquest mes de febrer els pacients amb sistemes immunitaris compromesos tindran accés a 'Evusheld', un antiviral d'AstraZeneca contra la covid, gràcies a l'acord signat aquest divendres amb la companyia farmacèutica.







Es tracta d'un medicament adreçat a les persones immunodeprimides, perquè aquelles persones que tenen posades les dosis de la vacuna i no aconsegueixen assolir un nivell d'anticossos, amb aquest medicament tinguin aquesta protecció.





Una molt bona notícia, especialment per a aquests pacients entre els quals es troben els pacients amb càncer , tal com ha afirmat la ministra.





A més, beneficiarà persones amb immunodeficiències, trasplantades d'òrgans sòlids o persones tractades per neoplàsies hematològiques amb medicaments que inhibeixen la seva capacitat de generar immunitat davant de l'antigen injectat amb les vacunes.





El medicament és una combinació de dos anticossos monoclonals: tixagevimab i cilgavimab , indicat per a la immunització passiva de pacients amb risc més alt de contraure la COVID-19 i de patir greu la malaltia.





Tixagevimab en combinació amb cilgavimab és la primera teràpia amb anticossos autoritzada als EUA per a la profilaxi prèvia a l'exposició adreçada a poblacions vulnerables que poden no ser capaces de generar una resposta immunitària adequada després de la vacunació davant de la covid. La teràpia es troba encara en fase de revisió per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i els països membres hi poden recórrer a través dels processos habilitats per a l'ús de medicaments, encara no autoritzats per l'agència. Aquest seria el procés a què es recorreria a Espanya.





Es tracta d'una combinació de dos anticossos monoclonals d'acció perllongada derivats de cèl·lules B donades per pacients convalescents després de patir infecció pel virus i que preveu els símptomes de la covid abans de l'exposició al virus en pacients immunocompromesos. Les dades de l'assaig de fase III de prevenció 'Provent' van mostrar eficàcia d'una dosi intramuscular única (IM) d'aquesta combinació d'anticossos d'acció perllongada (LAAB). En una anàlisi de l'assaig en curs, que avalua una mitjana de sis mesos de seguiment dels participants, una dosi de 300 mg IM d'AZD7442 va reduir el risc de desenvolupar cóvid simptomàtic en un 83% en comparació del placebo.





La teràpia, a més, conserva l'activitat neutralitzant davant de la variant Òmicron i totes les variants identificades fins ara, segons estudis recents de neutralització amb virus viu i pseudovirus de la FDA dels EUA, la Universitat d'Oxford i la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington. La combinació de dos anticossos amb activitats diferents i complementàries davant del virus, va ser dissenyada per evadir la resistència potencial davant de l'aparició de noves variants del SARS-CoV-2.