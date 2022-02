L'addicció als opioides: la propera pandèmia el 2030? / @EP







Segons una investigació de la revista mèdica The Lancet, la crisi d'opioides té una gran probabilitat d'estendre's a nivell mundial a mesura que van augmentar les morts per sobredosi de drogues durant la pandèmia.





Per al 2029, s'espera que més de 1,2 milions de persones a Amèrica del Nord morin per sobredosi d'opioides si no es prenen mesures per prevenir-ho. Les morts per sobredosi de drogues, inclosos els opioides, han augmentat de forma dràstica als EUA i Canadà durant la pandèmia.





L'informe de The Lancet, prediu que el nombre de sobredosi “creixerà exponencialment” en els propers set anys, matant 1,2 milions de persones més. Aquesta xifra representaria una duplicació del nombre de morts observades en les darreres dues dècades.





Keith Humphreys, president de la comissió i professor de psiquiatria a la Universitat de Stanford, que va finançar la investigació de la comissió, va declarar que, mentre es mantingui l'statu quo, “seguirem tenint aquest tipus de brots d'addicció al nostre sistema de salut” .





A més, va emfatitzar que si bé les vulnerabilitats específiques en les regulacions nord-americanes van accelerar el problema actual, també hi va haver evidència que la crisi dels opiacis“tenia bones possibilitats de propagar-se a nivell mundial” . Com mostrem a l'informe, Austràlia té un augment de 15 vegades en la prescripció d'opioides. Anglaterra s?ha duplicat. Finlàndia s?ha multiplicat per set. Brasil en un 465%” .





Les dades provisionals publicades pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) van mostrar que durant el període de 12 mesos que va acabar l'abril del 2021, més de 100.000 persones van morir als EUA per sobredosi de drogues, incloses més de 75.000 persones les morts de les quals van involucrar opioides.





Els opioides , una àmplia classe de drogues que inclouen analgèsics receptats i drogues il·lícites com el fentanil i l'heroïna , estan involucrades en aproximadament tres quartes parts de les morts per sobredosi als EUA. El nombre de morts per sobredosi de fentanil ha augmentat considerablement des del 2015.





A Amèrica del Nord, més de 600.000 persones han mort per sobredosi d'opioides des de 1999 . Es reconeix àmpliament que l'epidèmia d'opioides va començar quan les companyies farmacèutiques van comercialitzar opioides de manera agressiva.





Humphreys va argumentar que “la regulació feble, els serveis de tractament d'addicció deficients i la desinversió en mesures preventives fan que els EUA siguin particularment vulnerables a futures onades d'epidèmies d'addicció que involucrin altres drogues. Potser no són opioides, però poden ser tranquil·litzants o estimulants” . Independentment de la classe, va advertir, tots causarien lesions i morts innecessàries.





TRES ETAPES





A Amèrica del Nord, es considera que la crisi dels opiacis es va produir en gran mesura en tres etapes. La prescripció generalitzada d'analgèsics opioides a la dècada de 1990 va provocar que milions de persones, en particular blanques i indígenes que vivien en àrees rurals, es tornessin addictes.





Els recursos insuficients per al tractament de l'addicció van expandir els mercats d' heroïna il·lícita i també van traslladar l'epidèmia d'opiacis als centres urbans, ampliant-ne l'ús entre els afroamericans. Després, aquests mercats es van inundar amb fentanil , un opioide sintètic de 50 a 100 vegades més potent que la morfina , el que va provocar becs recents en les morts per sobredosi d'opioides.





Per intentar disminuir els efectes de l'epidèmia d'opiacis als EUA els propers anys, la comissió va argumentar que els esforços haurien de començar per frenar la influència de la indústria farmacèutica en metges, polítics, agències reguladores, estudiants de medicina i el públic a través de grups de defensa de pacients recolzats per la indústria.





Després, la comissió va demanar una administració d'opioides que tingui en compte tant els beneficis com els riscos dels analgèsics ; tractament d'addiccions que formen part dels serveis bàsics de salut pública; reforma de la justícia penal; inversió en comunitats més saludables i educació infantil; innovacions en la investigació biomèdica per trobar analgèsics no addictius; i, finalment, un compromís de les nacions riques de promulgar polítiques per evitar exportar la crisi dels opiacis als països en desenvolupament.





Fins i tot si els legisladors només abordessin la influència de les companyies farmacèutiques, aquest canvi representaria un dramàtic realineament del poder als EUA La indústria farmacèutica i de la salut va gastar més de $352 milions en cabildeig amb els membres del Congrés el 2021. A 2020, només la indústria farmacèutica va donar a dos terços dels membres del Congrés, o 356 legisladors, segons la publicació de salut Stat.





Humphreys va reconèixer que aquest canvi va ser descoratjador, però va argumentar que no s'ha d'ignorar: “No pretendrem això perquè això és políticament impossible, és clar que és un problema el paper dels diners, però és possible començar per altres accions menys complexes d'abordar”





Investigacions anteriors de la comissió van suggerir que el 25% de l'augment de les morts per sobredosis previstes podria evitar-se amb la distribució generalitzada de l'antídot de sobredosi d'opioides, naloxona.