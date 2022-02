Aquestes són les famílies més riques del món

Príncep hereu Mohammed bin Salman, fill del setè monarca saudita / @EP







Mentre els ingressos de la majoria de les persones del món van disminuir durant la pandèmia, les fortunes de les 10 persones més riques del món van augmentar de 700.000 milions de dòlars a 1,5 bilions de dòlars , segons un estudi realitzat per l'organització no governamental sobre desigualtat Oxfam.





FAMÍLIA WALTON (EUA)





Amb 238.200 milions de dòlars , els Walton són la família més rica del 2021 , segons un informe elaborat per Bloomberg, gràcies a la seva participació massiva a Walmart, la companyia més gran del món per ingressos. Per davant fins i tot dels dos grans multimilionaris de la nostra era, com són Elon Musk (234.000 milions de dòlars) o Jeff Bezos (176.000 milions).







El gegant nord-americà dels hipermercats, amb seu a Bentoville, Arkansas (EUA), és el minorista més gran del món per ingressos, amb unes vendes de 559.000 milions de dòlars a les seves més de 10.500 botigues a 24 països . La família, que té tres generacions, té el 48% de l'empresa. A més, és la companyia més gran quant a nombre d'empleats , amb 2.300.000.





La primera botiga va ser creada el 2 de juliol de 1962 . Deu anys més tard, el 1972, Walmart va començar a cotitzar a la Borsa de Nova York i el 1988 ja era considerada com el minorista més rendible dels Estats Units. L'any 1989 ja era l'empresa més gran en termes d'ingressos.





Jim Walton és, actualment, el membre de la família amb més patrimoni (63.500 milions de dòlars), ocupant el lloc 17 dels més rics del món , segons l'índex de Bloomberg.





FAMÍLIA MARS (EUA)





Mars és un fabricant mundial d'aliments de tota mena , tant per a persones (M&M, Milky Way, Mars i Snickers, entre d'altres; també els xiclets Orbit o Juicy Fruit) com per a mascotes (Royal Canin, Eukanuba, Whiskas, Chappi i Pedigree) . Sorprenentment, els productes per a mascotes suposen gairebé la meitat dels 39.200 milions de dòlars en ingressos de la companyia. La fortuna familiar va assolir el 2021 els 141.900 milions de dòlars , gairebé 100.000 milions menys que la dels Walton.





Frank Mars va començar a vendre caramels de melassa amb tan sols 19 anys, i nou anys més tard, el 1911, va fundar l'empresa Mars, amb seu a McLean, Virginia (EUA). Negoci de cinc generacions en què Jacqueline Mars , néta de Frank Mars, és una de les dones amb més diners del món, amb un patrimoni actual estimat de 50.700 milions de dòlars , mateixa quantitat que el seu germà John Mars (llocs 26 i 27 de les grans fortunes).





FAMÍLIA KOCH (EUA)





Koch és un conglomerat d'empreses nord-americanes, amb seu a Wichita, EUA, amb nombroses filials dedicades a la fabricació, comerç i inversions, els propietaris de les quals són els germans Koch. És propietària d'empreses com Invista, Georgia-Pacific, Flint Hill Resources, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals o Matador Cattle Company. El 2021, la fortuna familiar de tercer generació Koch va assolir els 124.400 milions de dòlars .





Els germans Frederick, Charles, David i William van heretar l'empresa petroliera del pare, que la va fundar el 1940. No obstant això, una disputa fraternal pel control de Koch Industries a principis de la dècada de 1980 va portar Frederick i William a deixar el negoci familiar mentre que Charles i David van seguir. Segons l'índex de riquesa de Bloomberg, tant Charles Koch com Julia Koch (filla del mort David) compten amb un patrimoni net de 60.400 milions de dòlars (llocs 21 i 22 de les persones més riques del món).





FAMÍLIA HERMÈS (FRANÇA)





La sisena generació de la família Hermès és propietària de l'empresa francesa de moda i complements de luxe més coneguda per les seves bosses Birkin, que poden arribar a costes centenars de milers de dòlars. El patrimoni familiar és de 111.600 milions de dòlars.





De gran tradició familiar, Thierry Hermès va fundar la companyia el 1837, que va acabar passant amb el pas dels anys als gendres dels seus néts. Un d'ells va ser Jean-Louis Dumas, mort el 2010 i que va ser capaç de batre rècords de facturació de la companyia i el nom del qual va figurar durant molts anys a la llista dels homes més rics de tot França. A més, va aconseguir posicionar Hermès a tot el món amb una xarxa de 300 establiments. Entre els membres de la família que mantenen alts càrrecs a l'empresa hi ha Pierre-Alexis Dumas, el director artístic, i Axel Dumas.





El tercer trimestre del 2021, Hermès va facturar 2.704 milions de dòlars, un 31,5% més en comparació del mateix període de l'any anterior , mentre que en els nou primers mesos va comptabilitzar uns ingressos de 7.543 milions de dòlars, un 54% més que en el mateix període del 2020.





FAMÍLIA AL SAUD (ARÀBIA SAUDÍ)





La família reial compta amb una història monàrquica que es remunta a gairebé un segle i que dóna nom a l'Aràbia Saudita, que pot atribuir la seva fortuna de 100.000 milions de dòlars a les reserves de petroli de la nació. El príncep hereu Mohammed bin Salman , fill del setè monarca saudita, el rei Salman, controla personalment actius per valor de més de 1.000 dòlars.





Els vincles amb Saudi Aramco, l'empresa més rendible del món i un gegant de la indústria petroliera, garanteixen que la família reial saudita continuï acumulant riquesa. És difícil avaluar-la amb precisió, en part perquè la família té fins a 15.000 membres estesos, molts dels quals han fundat negocis, contractes amb el govern i més, de manera que la seva riquesa familiar seria molt més gran.





FAMÍLIA AMBANI (ÍNDIA)





La família Ambani és coneguda per ser els propietaris de Reliance Industries, un conglomerat d'empreses amb seu a Bombai, Índia, que és considerat el complex més gran de refinat de petroli del món. Dhirubhai Ambani, el pare de Mukesh i Anil, va començar a construir Reliance Industries a la dècada de 1950. Quan Dhirubhai va morir el 2002 sense deixar testament, la seva vídua va negociar un acord entre els seus fills sobre el control de la fortuna familiar. Mukesh ara està al capdavant del conglomerat amb seu a Mumbai i viu en una mansió de 27 pisos que ha estat anomenada la residència privada més cara del món.





La fortuna dels Ambani arriba fins als 93.700 milions de dòlars , mentre que la de Mukesh Ambani, onzena persona més rica del món i primera a Àsia per davant de Gautam Adani, compta amb un patrimoni de 90.200 milions de dòlars. Els ingressos de Reliance Industries el tercer trimestre del 2021 van ser de 26.143 milions de dòlars, en comparació dels 17.193 milions de l'exercici anterior.





FAMÍLIA WERTHEIMER (FRANÇA)





Els Wertheimer són propietaris de la llegendària Chanel , una de les cases de luxe franceses més prestigioses del món, coneguda, entre altres coses, per donar a llum el seu famós "petit vestit negre" i el perfum Chanel número 5. Els germans francesos Alain i Gerhard Wertheimer són ara els copropietaris de la companyia que el seu avi va fundar juntament amb la dissenyadora Gabrielle Coco Chanel.





La tercera generació dels Wertheimer posseeix una fortuna de 61.800 milions de dòlars , i tots dos germans ocupen el lloc 47 i 48 a la llista de multimilionaris de Bloomberg, amb un patrimoni net de 29.800 milions de dòlars cadascun.





FAMÍLIA JOHNSON (EUA)





Fidelity Investments o Fidelity Management and Research és una empresa dels Estats Units especialitzada en gestió d'actius i fons de pensions. Dirigida per Edward C. Johnson III i la seva filla Abigail Johnson, té seu social a Boston, Estats Units.





Amb tres generacions a l'esquena, la família Johnson té un patrimoni de 61.200 milions de dòlars. Al lloc 77 de les grans fortunes hi ha Abigail Johnson, amb 21.400 milions de dòlars.