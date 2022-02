Podem creu que el PSOE ha sortit "debilitat" pel que va passar a la votació de la reforma laboral

També ha emplaçat a "recosser" la majoria progressista, després d'una negociació de les quals tots surten "magullats", i no té dubtes que treballaran conjuntament en altres lleis. Tot i això, ha retret que el vot en contra de forces com ERC, Bildu o PNB perseguia "marcar" la ministra de Treball, Yolanda Díaz , en pensar que el text del Govern sortiria amb suports no habituals.





En una entrevista al programa Parlament de RNE, recollides per Europa Press, Vidal ha pronosticat que la queixa del PP per intentar revertir aquesta votació "en absolut" tindrà recorregut i ha avisat aquesta formació que "juga amb foc", en seguir una estratègia de “desprestigiar” el Congrés i provocar confusió.





Una tònica que, segons la seva opinió, intenta "amagar" tant l'error d'un dels seus diputats a l'hora de votar, com la seva "intenció" de "frustrar la votació" amb una "mida", en al·lusió al vot en contra de tots dos diputats d'UPN quan aquesta formació va acordar amb el Govern el suport a aquest projecte normatiu.





En conseqüència, la dirigent d'En Comú Podem ha alertat que el que va passar al Congrés amb la reforma laboral va ser "trist" i "greu" des del punt de vista democràtic i posa en relleu que l'oposició no només té un "guió trumpista" , molt berlanesco", sinó que a més són "cutres" perquè el final es va aconseguir l'aprovació per aquest error.





LLIÇONS PER A L'EXECUTIU I ELS SEUS SOCIS





Tot i això, Vidal també ha dit que aquest episodi llança lliçons a tots els nivells i ha reclamat a ERC, Bildu i PNB que deixin de "jugar amb foc", en estar convençuda que van votar en contra convençuts que la reforma laboral tiraria endavant amb altres suports .





Davant l'ajustada votació, ha asseverat que va veure "les cares blanques" dels diputats d'aquestes formacions que estaven al Ple davant el risc que la reforma no sortís i ha lamentat que la seva negativa era una "forma de marcar Díaz". "Hem d'entendre que no es pot jugar amb foc ni amb el pa de la gent. Quan un vol que surti una llei l'ha de votar", ha postil·lat.





També ha opinat que la part socialista de l'Executiu ha de comprendre que per avançar en la reconstrucció d'Espanya s'ha de donar suport a la majoria d'investidura. Per tant, el missatge ha d'assumir-se en dues direccions, per una banda els grups que van votar en contra han de canviar d'actitud i l'Executiu estendre'ls la mà. "Necessitem una majoria progressista i el PSOE ho ha d'entendre" , ha reblat Vidal.





LA REFORMA LABORAL "DESTROSA" EL NUCLI DE L'ANTERIOR DEL PP







La diputada ha recalcat, sobre la reforma laboral, que molts partits no han entès que els acords del diàleg social són també legislatius, com passa amb els convenis col·lectius que són “llei”. Per tant, era lògic que tinguessin un "paper crucial" en aquesta llei marc i que projectes sense el seu concurs poden patir en el futur de garanties jurídiques.





Finalment, Vidal ha destacat que la reforma laboral és "ambiciosa", "planta cara" i "destrossa" el gruix del marc que va impulsar el PP, atès que "combat" la precarietat i la temporalitat del mercat de treball, apuja els salaris i aporta "molta més protecció" als treballadors.