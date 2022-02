Bertín Osborne obligat a ajornar els seus compromisos per les seqüeles que li ha deixat la covid / @EP







El presentador de televisió i cantant Bertín Osborne va ser una de les tantes persones que es van contagiar de coronavirus el Nadal passat i que van haver de celebrar les festes guardant quarantena. Així mateix, després de confirmar-se el seu positiu, es van encomanar el fill Carlos i la seva exdona, Fabiola Martínez.







Segons ell mateix va explicar, havien estat el pitjor Nadal de la seva vida, però va tornar a la feina a Canal Sur després de superar el contagi i va començar a preparar la seva nova gira de concerts, que començava el 14 de febrer a Madrid.





Tot i això, Bertín Osborne s'ha vist obligat a ajornar els seus compromisos per motius de salut, segons ha informat l'artista a les seves xarxes socials a través d'un vídeo a Instagram on explica que el concert tindrà lloc el 9 de maig, a més de demanar disculpes públicament.





Bertín Osborne , a més, escrivia: " Estic aquí per contestar a moltíssimes trucades i missatges que he rebut els últims dies, preguntant-me per la meva salut i per com em trobo. Anem a veure, dir-vos que em trobo extremadament cansat, extremadament esgotat. metge m'ha dit que són les seqüeles lògiques, o si més no normals, després d'un covid com el que jo he passat”.





"He de dir-vos que en les últimes dues setmanes he tingut esdeveniments en què ho he passat fatal perquè estava absolutament que em queia de cansament, i les properes dues setmanes he decidit parar. Parar perquè no em trobo bé. No tinc res greu, però no em trobo bé. I això és per explicar una mica a tots els que teniu amb mi esdeveniments i coses en comú, que sapigueu que no podré assistir en les properes dues setmanes" , afegia.





Eugenia Osborne , per part seva, explicava: "Li han quedat seqüeles i està més cansat del normal".





La filla de Bertín aportava més detalls sobre l'estat de salut del cantant i tractava de restar-li importància. Eugenia Osborne a posada per la ràpida recuperació del seu pare i assegura que "de seguida es posarà bé i seguirà amb la feina".







A més, destacava que "els ha ajornat realment, no els ha cancel·lat" . Per això "és qüestió de temps i de seguida estarà bé", puntualitzava amb optimisme.