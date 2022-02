El preu de la gasolina marca un nou rècord: 1,538 euros el litre / @EP







Segons dades difoses pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE), la gasolina s'ha venut aquesta setmana a Espanya a una mitjana de 1,538 euros el litre , mentre que el gasoil ho fa a 1,422 euros.





Després d'aquesta nova pujada, la gasolina supera el rècord d'1,522 euros vigent des de fa una mica menys de deu anys , mentre que el gasoil , que encadena sis setmanes a l'alça i està un 1,6% per sota del màxim històric d'1,445 euros, marca el cinquè preu més elevat des que hi ha registres.





Amb pujades de l'1,2 i l'1,4 % l'última setmana, respectivament, ambdós carburants mantenen la tendència alcista amb què han començat el 2022, registrant pujades les cinc primeres setmanes de l'any després del respir que van donar els dos carburants durant les passat Nadal.





ELS COMBUSTIBLES NO HAN DEIXAT DE PUJAR





En aquest sentit, la gasolina i el gasoil han reprès l'escalada que van iniciar el novembre del 2020 , quan van començar a pujar gairebé de manera ininterrompuda, i que els va portar a gairebé superar els seus màxims històrics ja fa dos mesos.





Amb aquests preus, llenar un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa actualment més de 84 euros, mentre que amb gasoil arriba als 78 euros.





En comparació amb la mateixa setmana del 2021, la gasolina costa ara un 25% més , enfront del 28% que ha pujat el gasoil, mentre que si s'analitzen els preus de la mateixa setmana del 2020, uns mesos abans que esclatés la pandèmia , la gasolina és un 17% més cara i el gasoil un 15%.





A més, a l'últim mes la gasolina s'ha encarit un 4%, mentre que el preu del gasoil ha pujat gairebé un 6%





ELS CARBURANTS SEGUEIXEN PER SOTA DE LA MITJANA EUROPEA





Tot i els elevats nivells que registren els dos carburants a Espanya, el seu preu es manté per sota de la mitjana europea, que segons el Butlletí Petrolero se situa en 1,68 euros el litre per a la gasolina , i 1,567 euros per al gasoil.





Els països amb la gasolina més cara d'Europa segueixen sent Països Baixos (2,01 euros), Finlàndia (1,888 euros) i Dinamarca (1,857 euros), mentre que el gasoil amb el preu més elevat es troba a Suècia , amb un preu de 2,035 euros, seguit novament de Finlàndia (1,811 euros) i els Països Baixos (1,716 euros).





Al costat contrari hi ha Bulgària (1,240 euros), Polònia (1,282 euros) i Romania (1,319 euros), que compten amb la benzina més barata del continent, mentre que Malta , amb un preu d'1,21 euros el litre, Bulgària (1,267 euros) i Polònia (1,292 euros) tenen el gasoil més econòmic.





El preu dels carburants a Espanya també és menor que el de les grans potències europees , com Alemanya , on la gasolina es paga a 1,772 euros i el gasoil a 1,644 euros; França , amb un preu de 1,746 euros en el cas de la gasolina i de 1,670 euros per al gasoil; i Itàlia , que arriba als 1,796 euros per a la gasolina i 1,667 euros al gasoil.





Per part seva, Portugal també compta amb un preu dels carburants més elevat que a Espanya , concretament amb 1,758 euros per al litre de gasolina i 1,621 euros el de gasoil.









A més, el preu mitjà dels carburants a Espanya també està per sota de la mitjana dels 19 països que formen la zona de l'euro : 1,745 euros el litre en el cas de la gasolina i 1,606 euros el gasoil.