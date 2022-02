Barcelona supera els nivells de contaminació prepandèmia / @EP







La persistència d'un anticicló de bloqueig sobre Espanya està tenint diversos efectes negatius: La manca de pluges, que està assecant els camps i buidant els embassaments, i la manca de ventilació que dificulta la dispersió de contaminants, han fet que Barcelona superi els nivells de contaminació prepandèmia.





L'Eixample de Barcelona va registrar el 27 de gener de 2022 uns nivells de diòxid de nitrogen (NO2) que no es veien des de feia dos anys i mig, quan encara no hi havia pandèmia.





Això ha tornat a posar en el punt de mira la contaminació i la meteorologia, que tampoc està jugant a favor. Les altes pressions han provocat que no plogui i han pausat els vents, cosa que va disparar els nivells de partícules fins als 84,5 micrograms/metre cúbic (ug/m3) a l'Eixample.





No obstant això, va ser el 17 de setembre de 2019 quan hi va haver una contaminació més gran. Es van superar aleshores els 90 ug/m3 de mitjana diària.







L'informe del 2021 del portal 'Contaminació Barcelona' ha alertat que la ciutat va tancar el 2021 superant àmpliament els nous llindars de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) respecte a les partícules en suspensió PM10, amb valors fins a un 158% per sobre del llindar.





Pel que fa al NO2 , l'informe informava que els nivells anuals mesurats duplicaven el límit a les estacions de fons , mentre que el triplicaven a les estacions properes al trànsit , la principal font d'aquest gas.





Les estacions que més contaminació registren són les de l' Eixample (ubicada a Urgell / València) i la de Gràcia Sant Gervasi (a la plaça de Gal.la Placídia), i ho fan generalment als mesos d'hivern , quan és més probable trobar anticiclons persistents com l‟actual que produeixen situacions d‟inversió tèrmica, que dificulten la dispersió de contaminants.





LA PANDÈMIA VA BENEFICIAR LA QUALITAT DE L'AIRE





Sense la mobilitat habitual i estant en ple confinament, es van donar tots els ingredients perquè la contaminació baixés i la qualitat de l'aire millorés a nivells extraordinaris, una dada que aquests dies es multiplica per 10.