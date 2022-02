De fals metge a fals vigilant de Rodalies

El jove de 23 anys detingut es feia passar per un vigilant de seguretat de Rodalies / @EP





Un jove de 23 anys de Terrassa que es feia passar per vigilant de seguretat en trens de Rodalies ha estat detingut a Barcelona. Es tracta d'un estafador reincident que ja havia anat a la presó per fer-se passar per metge durant la pandèmia.





La investigació va començar quan agents de la Policia Nacional van veure el presumpte estafador treballant en una estació de tren i van recordar que l'havien detingut abans per haver falsificat una targeta professional.





FALS NEUROCIRURGIÀ DURANT LA PANDÈMIA





Aquesta no era la primera vegada que el detingut es feia amb una identitat falsa, ja que el mateix home va ser detingut l'any passat per fer-se passar per metge neurocirurgià i per infermer a l'Hospital de Martorell.





El que crida l'atenció és que el van contractar en el centre sanitari durant la pandèmia, sense tenir els estudis necessaris, fins al punt d'arribar a firmar la defunció d'un home de 73 anys que tenia covid.