El Consell Polític d'UPN ha acordat demanar l'acta a Sayas i Adanero o, per contra, iniciar-ne l'expulsió

Una resolució que es va adoptar aquest divendres després que Sayas i Adanero votessin 'no' a la convalidació de la reforma laboral , contravenint les directrius de la direcció del partit.





L'acord de l'Executiva retreia que "la gravetat de l'actitud dels dos diputats d'UPN al Congrés dels Diputats, no només per la falta de disciplina, sinó també per l'ocultació del vot final a votants, afiliats, càrrecs, executiva i direcció del partit, tot això, a més, amb premeditació, ha causat un dany d'incalculables conseqüències i repercussió, tant en el mateix partit com en els seus dirigents, cosa que ha posat en perill la nostra credibilitat i fiabilitat” .





"El valor de la paraula donada sempre ha acompanyat UPN des del seu naixement i és el nostre senyal d'identitat" , continuava la resolució, que assenyalava que "tot això ens obliga a ser contundents en defensa de l'interès i el respecte del nostre partit i dels nostres votants" .





Per això, "la greu indisciplina i el greu perjudici per a la imatge i la respectabilitat d'UPN ens obliga a demanar-los que lliurin les seves actes de diputats i, si no és així, iniciar els procediments necessaris per a la seva expulsió" .