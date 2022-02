En declaracions al programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra', Chacón ha assegurat que la seva formació es presentarà a les eleccions municipals del 2023 a Barcelona ia altres grans ciutats de Catalunya. Per a ella la capital catalana “és una ciutat desdibuixada que per diferents motius ha deixat de ser una ciutat de referència per a molta gent” .





A més, ha explicat que encara no sap quin candidat encapçalarà la llista a Barcelona i, davant dels dubtes per si podria ser l'exconseller Santi Vila o l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell , ha dit que “són perfils amb què s'està parlant, però no hi ha res tancat amb ningú” .





Per ella, el candidat ha de "tenir ganes de recuperar per a Barcelona tota la força i visibilitat que va tenir al seu dia" i projectar-la cap a Europa.