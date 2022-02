Islàndia deixarà de caçar balenes el 2024

Islàndia, Noruega i Japó són els únics països del món que permeten la caça de balenes / @EP







Islàndia , un dels tres últims països que encara caça balenes amb finalitats comercials, posarà fi a aquesta activitat a partir del 2024, segons va anunciar el govern divendres passat.





Els darrers tres estius, en coincidir amb la temporada habitual de captures, els arpons han estat pràcticament aturats a les aigües de l'illa de l'Atlàntic nord , malgrat les grans quotes que hi havia per al període actual (2019-2023). Fet que es deu a la represa de la caça comercial al Japó , que és el principal mercat de carn de cetaci , així com l' entrada en vigor d' una zona costanera on es prohibeix la pesca , cosa que obliga a endinsar - se més al mar.





La ministra de Pesca Svandis Svavarsdottir , membre del partit d'esquerra ecologista que governa a Islàndia, deia en un article publicat pel diari Morgunbladid: "Si no s'indiqui el contrari, hi ha poques raons per permetre la caça de balenes a partir de 2024". "Hi ha poques proves que aquesta activitat tingui algun benefici econòmic". Una decisió que va ser celebrada per les organitzacions de protecció del medi ambient.





"És una notícia excel·lent per a Islàndia, les balenes que viuen a les seves aigües i la seva indústria d'observació de balenes amb renom mundial" , va declarar la directora de conservació marina del Fons Internacional per a la Protecció dels Animals (IFAW, per les sigles en anglès) ), Sharon Livermore , en un comunicat.





Islàndia, Noruega i Japó són els únics països del món que permeten la caça de balenes , malgrat les crítiques dels activistes mediambientals i dels defensors dels animals.





Les quotes d'Islàndia, reavaluades el 2019, permeten capturar anualment i fins a finals del 2023 un total de 209 rorquals comuns -el segon mamífer marí més gran després de la balena blava- i 217 rorquals aliblancos , un dels cetacis més petits.





Tot i això, a causa de la falta de demanda, les dues principals empreses titulars de llicències s'han paralitzat, i una d'elles, IP-Útgerd , va anunciar a principis de 2020 que deixaria definitivament les seves captures. L'altra, Hvalur , havia decidit no participar a les tres últimes campanyes.





Durant les tres últimes temporades a Islàndia, només un animal va ser capturat i el Japó , el mercat de carn de balena més gran amb diferència, va reprendre la caça comercial el 2019 després d'una pausa de tres dècades.





La Comissió Ballenera Internacional (CBI) va prohibir la caça comercial de balenes el 1986, però Islàndia, que s'havia oposat a la moratòria, la va reprendre el 2003. La caça de balenes blaves, prohibida per la comissió, ho està també a Islàndia.





UN MERCAT ESTANCAT





On la situació de la caça també està estancada des de fa diversos anys és a Noruega . Allà, els baleners s'esforcen per cobrir les quotes concedides pel govern i el nombre de vaixells que es dediquen a aquesta activitat internacionalment controvertida continua disminuint.