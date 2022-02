La meitat de les famílies espanyoles desconeix com protegir els més petits a Internet

Un menor utilitza un dispositiu electrònic /@EP





La meitat de les famílies espanyoles amb fills petits assegura que no tenen prou coneixements sobre ciberseguretat , segons un estudi realitzat per Lingokids.





En aquest sentit, l' enquesta, realitzada a 800 famílies de tot Espanya amb fills de fins a 8 anys , revela que sis de cada deu consultats utilitzen algun sistema de control parental i parlen amb els seus fills de la importància de seguir unes normes bàsiques de seguretat quan utilitzen els dispositius electrònics.





Així mateix, l'estudi publicat aquest divendres mostra que sis de cada deu procuren recordar als seus fills amb freqüència què han de fer i què no han de fer . La resta considera que els nens són encara massa petits.





Segons explica la directora d'Experiència d'Aprenentatge de Lingokids, Rhona Anne Dick, " mai és massa aviat per transmetre als nens, adaptant el missatge a la seva edat, que Internet és un invent meravellós amb què poden fer moltes coses, però que fer-lo servir de forma inadequada pot tenir conseqüències negatives ”.





"Sense generar-hi aprensions ni pors, però sí inculcant-los la precaució, i explicant-los, de manera que ells puguin entendre, els riscos a què es poden enfrontar. A més, és important que els pares es mantinguin informats sobre la matèria a través de experts, notícies, o parlant amb altres pares del seu cercle", ha apuntat Rhona Anne Dick.





Els resultats d'aquest estudi assenyalen que el 42% dels pares considera que els seus fills tenen els coneixements adequats per a la seva edat i suficients per utilitzar de forma segura els seus dispositius electrònics, gràcies a les xerrades i informacions que reben als centres educatius i al llar.







DISPOSITIU PROPI I ÚS DIARI





En aquest sentit, l'estudi conclou que la meitat dels nens espanyols de fins a 8 anys (el 48%) tenen la seva pròpia tauleta i un de cada quatre té el seu mòbil. La resta pren prestats els dels pares.





Sobre el temps d'ús, un 40% els utilitza diàriament, un 24% els fa servir més de tres dies per setmana, el 21% només els caps de setmana i un 15% assegura utilitzar-lo únicament de manera puntual . El dia que els utilitza, la meitat (el 49%) estén el seu ús entre una i dues hores, el 26% fa servir menys d'una hora i un de cada quatre dedica més de dues hores als dispositius electrònics.









Després de la pandèmia de la Covid-19, sis de cada deu progenitors reconeixen que durant el confinament van acceptar que els seus fills utilitzessin més els dispositius i posteriorment aquesta rutina s'ha quedat instaurada com a normalitat.





"És important que els pares limitin el temps que els seus fills utilitzin pantalles i que també els proposin activitats per fer fora del món digital. A partir dels mateixos interessos que mostren els nens en el contingut en línia que consumeixen els poden buscar alternatives d'oci i diversió relacionades que els resultin atractives. Per exemple, si els agraden els jocs relacionats amb la cuina, una bona idea és organitzar una sessió de cuina en família”, proposa l'experta.





CONTINGUTS DIGITALS





En ser preguntat sobre el tipus de continguts que consumeixen els seus fills, els resultats mostren que els principals són jocs i vídeos: el 59% utilitza la tauleta o el mòbil per jugar, i el 55% és usuari habitual de YouTube. Per darrere se situen les apps educatives (45%) i les pel·lícules i dibuixos animats (44%) . Les cerques a Internet, les aplicacions de missatgeria i les xarxes socials, en aquestes edats, tenen un ús inferior al 10%.





Respecte als jocs 'online', en els competeixen amb altres jugadors, un terç de nens de fins a 8 anys (35%) ja els utilitza, amb la recomanació dels seus pares que només poden jugar amb amics i mai no entrar en contacte amb desconeguts. Un 59% dels pares afirma que els seus fills encara no s'interessen per aquest tipus de jocs, i el 6% restant reconeix no estar gaire al corrent dels jocs a què juguen els seus fills.





"Com que jugar és la principal activitat a què es dediquen els nens quan usen la tauleta o el telèfon, és important que els pares sàpiguen orientar-los cap a un tipus de joc adequat per a la seva edat, proactiu, preferiblement de contingut educatiu -sense perdre per això l'ingredient de diversió- i que els ofereixi un entorn segur on puguin gaudir d'un temps de pantalla saludable mentre ells, com a pares, se sentin tranquils", sosté Rhona Anne Dick.