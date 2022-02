Descobreixen el mecanisme que provoca la pèrdua d'olfacte en contraure Covid-19

Olfacte @ep





Els investigadors han descobert un mecanisme que podria explicar perquè els pacients amb COVID-19 perden el sentit de l'olfacte. Publicat en línia a la revista 'Cell', el nou estudi ha descobert que la infecció redueix indirectament l'acció dels receptors olfactius (OR), proteïnes situades a la superfície de les cèl·lules nervioses del nas que detecten les molècules associades a les olors .





Dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina Grossman de la Universitat de Nova York i de la Universitat de Columbia, als Estats Units, el nou estudi també pot donar llum sobre els efectes del COVID-19 en altres tipus de cèl·lules cerebrals i sobre altres efectes neurològics persistents del COVID-19 com la "boira cerebral", els mals de cap i la depressió.





Els experiments van demostrar que la presència del virus a prop de les cèl·lules nervioses (neurones) al teixit olfactiu va provocar una onada de cèl·lules immunitàries, microglia i cèl·lules T, que detecten i contraresten la infecció.





Aquestes cèl·lules alliberen unes proteïnes anomenades citoquines que modifiquen l'activitat genètica de les cèl·lules nervioses olfactives, encara que el virus no les pugui infectar, diuen els autors de l'estudi.





Mentre que l'activitat de les cèl·lules immunitàries es dissiparia ràpidament en altres escenaris, al cervell, segons la teoria de l'equip, la senyalització immunitària persisteix de manera que redueix l'activitat dels gens necessaris per a la construcció dels receptors olfactius.





"Les nostres troballes proporcionen la primera explicació mecanística de la pèrdua d'olfacte a COVID-19 i de com això pot subjaure a la llarga biologia de COVID-19 --ressalta el coautor Benjamin tenOever, professor del Departament de Microbiologia de NYU Langone Health-- El treball, sumat a un altre estudi del grup de tenOever, també suggereix com el virus pandèmic, que infecta menys de l'1% de les cèl·lules del cos humà, pot causar danys tan greus en tants òrgans”.





Segons els investigadors, un símptoma únic de la infecció per COVID-19 és la pèrdua d'olfacte sense la congestió nasal que s'observa en altres infeccions com el refredat comú.





En la majoria dels casos, la pèrdua d'olfacte dura només unes setmanes, però en més del 12 per cent dels pacients amb COVID-19, la disfunció olfactiva persisteix en forma de reducció contínua de la capacitat d'olorar (hiposmia) o de canvis en la manera com la persona percep la mateixa olor (paròsmia).





Per conèixer millor la pèrdua d'olfacte induïda pel COVID-19, els autors actuals van explorar les conseqüències moleculars de la infecció per SARS-CoV-2 en hàmsters daurats i en teixit olfactiu pres de 23 autòpsies humanes. Els hàmsters representen un bon model, ja que són mamífers que depenen més del sentit de l'olfacte que els humans i que són més susceptibles a la infecció de les fosses nasals.





Els resultats de l'estudi es basen en la descoberta, realitzada al llarg de molts anys, que el procés que activa els gens implica complexes relacions tridimensionals, en què seccions d'ADN esdevenen més o menys accessibles a la maquinària de lectura de gens de la cèl·lula en funció de senyals clau, i en què algunes cadenes d'ADN formen bucles per formar interaccions de llarg abast que permeten la lectura estable dels gens.





Alguns gens operen en "compartiments" de cromatina -complexos proteics que allotgen els gens- que estan oberts i actius, mentre que altres estan compactats i tancats, com a part de l'"arquitectura nuclear".





A l'estudi, els experiments van confirmar que la infecció pel SARS-CoV-2, i la reacció immunitària, disminueix la capacitat de les cadenes d'ADN en els cromosomes que influeixen en la formació de l'edifici del receptor olfactiu per estar obertes i actives , i per fer un bucle per activar l'expressió gènica.





Tant al teixit neuronal olfactiu d'hàmster com a l'humà, l'equip de recerca va detectar una regulació a la baixa persistent i generalitzada de la construcció de receptors olfactius.





Altres treballs publicats per aquests autors suggereixen que les neurones olfactives estan connectades a regions cerebrals sensibles, i que les reaccions cel·lulars immunitàries en curs a la cavitat nasal podrien influir en les emocions, i en la capacitat de pensar amb claredat (cognició), cosa que concorda amb la llarga COVID.





Els experiments realitzats en hàmsters i registrats al llarg del temps van revelar que la regulació a la baixa dels receptors de les neurones olfactives persistia després que els canvis a curt termini que podrien afectar el sentit de l'olfacte s'haguessin recuperat de manera natural.





Els autors afirmen que això suggereix que la COVID-19 provoca una alteració més duradora en la regulació cromosòmica de l'expressió gènica, cosa que representa una forma de "memòria nuclear" que podria impedir el restabliment de la transcripció de l'OR fins i tot després de la eliminació del SARS-CoV-2.





"La constatació que el sentit de l'olfacte depèn d'interaccions genòmiques 'fràgils' entre els cromosomes té implicacions importants", afirma tenOever.





"Si l'expressió del gen olfactiu cessa cada vegada que el sistema immunitari respon de determinades maneres que interrompen els contactes intercromosòmics, llavors el sentit de l'olfacte perdut podria actuar com el 'canari a la mina de carbó', proporcionant qualsevol senyal primerenc que el virus COVID-19 està danyant el teixit cerebral abans que es presentin altres símptomes, i suggerint noves maneres de tractar-lo", afegeix.





En un pas següent, l'equip està estudiant si el tractament de hàmsters amb COVID llarg amb esteroides pot frenar les reaccions immunitàries perjudicials (inflamació) per protegir l'arquitectura nuclear.