Mor un conductor després de caure en un barranc a Valls de Valira

Servei d'Emergències @ep





El conductor i únic ocupant d'un turisme ha mort aquest dissabte després de sortir de la via i caure per un barranc per causes que encara s'estan investigant a Valls de Valira (Lleida).





Amb aquesta víctima, són 13 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana a Catalunya el 2022, segons dades provisionals, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Després de rebre l'avís a les 10.52 hores, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres més dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).