Entra en vigor la vacunació obligatòria de les persones de més de 18 anys a Àustria

La llei que imposa la vacunació obligatòria per a la població major d'edat a Àustria ha entrat en vigor aquest dissabte amb la seva signatura del president del país, Alexander van der Bellen.





Van der Bellen ha estampat la seva signatura a l'anomenada llei federal sobre la vacunació obligatòria després de la seva aprovació al Parlament, en el tret de sortida al mandat més estricte d'aquest tipus a Europa.





A la veïna Alemanya, per exemple, encara s'està discutint la introducció de vacunes obligatòries per a la població en general. Itàlia i Grècia han introduït vacunes obligatòries només per a les persones grans.





A Àustria, la nova regla s'aplica a tots els residents de més de 18 anys, excepte a les persones embarassades i a les qui no poden vacunar-se per problemes mèdics. Encara està pendent no obstant això, una ordenança del Ministre de Salut que reguli els detalls d'implementació, informa l'ens de radiodifusió pública austríac ORF.





Les persones que s'han recuperat recentment d'una infecció de coronavirus també estan exemptes amb certes condicions. Els infractors rebran una multa de fins a 3.600 euros a partir de mitjans de març. Només llavors es faran comprovacions aleatòries.





Aproximadament un 70 per cent dels austríacs estan completament vacunats, que significa que han rebut almenys dues injeccions d'una vacuna contra el coronavirus. El país té uns 9 milions d'habitants.





El Govern havia planejat inicialment oferir una "loteria de vacunes" com a incentiu per als no vacunats, amb vals de regal de 500 euros per a botigues, restaurants, hotels, llocs culturals i installacions esportives per sortejar entre els vacunats.





No obstant això, aquest pla ha quedat ajornat, després que l'ens radiotelevisivo, encarregat d'organitzar la loteria, expressés preocupacions organitzatives i legals.





Amb la certificació del president federal, el líder de l'ultradreta Partit de la Llibertat, Herbert Kickl, ha avançat el començament d'"una era sense glòria per a l'estat de Dret i els drets i llibertats fonamentals dels austríacs", en la seva opinió, amb una campanya sense precedents.





El país atravessa ara un apogeu de contagis, amb uns 33.000 diaris durant l'última setmana, fins als dos milions d'afectats totals. La xifra de morts diàris ha pujat una mica en els últims dies --aproximadament una vintena de morts en les últimes hores-- tot i que molt lluny del pic de defuncions de finals de l'any passat, quan rondava els 150 diaris.