Rocío Carrasco va trencar la relació amb la seva família en trobar uns documents després de la mort de la seva mare

Rocío Carrasco @ep





Rocío Carrasco ha confirmat aquesta nit que ja ha acabat de gravar la segona part del seu documental i ha revelat entorn a què girarà aquest segon lliurament: uns documents que va trobar al dormitori de la seva mare quan aquesta va morir que li van confirmar el que ja pensava de la seva família i pels que entendrem el seu distanciament amb tots els membres. "A l'habitació de la meva mare vaig trobar el que donava explicació a moltes coses, a moltes coses que jo havia viscut i no entenia. Ella va voler que ho trobés perquè si ella hagués volgut que no ho trobés, no ho hagués trobat mai” Jorge Javier Vázquez quan es trobava observant la reconstrucció del dormitori de la seva mare.





Aquests documents marquen un abans i un després en la seva relació familiar pel contingut que tenen a dins i que veurem al documental: “Vaig trobar moltes coses, però vaig trobar un document que ho engloba tot. No sé què pot suposar per a la família, el que va suposar per a mi va ser adonar-me de moltes coses. Em va caure la bena. Quan el trobo m'adono que no estic equivocada”.





Rocío no ha volgut qualificar de terratrèmol el que es produirà quan destapi aquests documents, però sí que ha confirmat que demostren que el que sempre s'ha explicat de la seva família és mentida: “No sé si s'acosta terratrèmol, les coses no són com s'han si això és igual a terratrèmol, doncs terratrèmol”.





Quan la llavors jove troba aquests documents, no els llegeix en el moment, espera un temps i és quan descobreix tot el que ja s'imaginava, però ningú li havia confirmat : "Quan trobo els documents no els llegeixo en aquest mateix moment. No descobreixo la veritat de la meva família, confirmo. Quan arribo a casa meva els llegeixo i la meva relació segueix com estava en aquell moment, això no treu que jo confirmi com són".