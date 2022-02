Rescaten sense vida Rayan, el nen atrapat cinc dies en un pou del Marroc / @EP







Dimarts passat al voltant de les 14:00 hores, Rayan queia accidentalment a un pou de 32 metres, estret i de difícil accés, a prop de la residència familiar on vivia al poble d' Ighrane , a la província de Chefchaouen, al nord de Marroc .





Després de diversos dies treballant sense descans per rescatar-lo, aquest dissabte, finalment, els serveis van poder arribar-hi, encara que amb el trist desenllaç de no haver-ho pogut rescatar amb vida, tal com va informar el Gabinet de la Casa reial del Marroc.





El petit va quedar atrapat al fons d'un pou de desenes de metres al nord del país magribí durant cinc llargs dies . Aquest mateix dissabte s'havia comunicat que les feines seguien tot just un metre, però el nen va morir abans que els rescatistes aconseguissin arribar per socórrer-lo.





La tràgica notícia es va conèixer entrada la nit i el rei Mohammed del Marroc va enviar el condol als seus pares , segons van informar els mitjans estatals.





Després d'un primer intent fallit de rescat a través del pou pel qual va caure el nen, es va optar per perforar un pou paral·lel i després accedir al lloc on era. D'aquesta manera, els rescatistes van haver de remoure gran part del vessant adjacent i cavar delicadament un passatge horitzontal cap al pou.





Divendres passat s'informava que la càmera introduïda al pou havia detectat moviment, per la qual cosa Rayan seguia viu. Però ahir, a les seves últimes imatges, ja apareixia estirat d'esquena i en treure'l es va confirmar la seva mort.











Després de la sortida dels efectius amb la llitera del nen tots exclamaven "Al·là és gran" i cantaven l'himne nacional enmig d'aplaudiments, i fins i tot es va arribar a mantejar un dels efectius de rescat. En aquell moment, encara corria la veu que el nen era viu, però així que es va conèixer la fatal notícia, va regnar el més absolut dels silencis al lloc, mentre la gent abandonava la zona.