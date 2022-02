Adela González explica a 'Sábado Deluxe' com va rebre la proposta de fitxar per 'Sálvame'

Adela González s'ha assegut a 'Sábado Deluxe' abans de debutar a 'Sálvame' / via twitter: @addelagonzalez







La periodista Adela González ha estat entrevistada per Jorge Javier Vázquez al 'Deluxe' on ha explicat el que la seva família opina davant el seu debut dilluns que ve a 'Sálvame' .





La periodista ha estat fitxada per La Fábrica de la Tele i en la seva entrevista amb Jorge Javier Vázquez, amb qui ha malmès bon rotllo, ha reconegut que es troba nerviosa per aquest projecte professional que no té res a veure amb el que ha fet fins i tot ara. "Em voldreu moltíssim" , assegurava Adela, feliç de començar aquesta nova aventura professional.





Sobre com va rebre la proposta d'incorporar-se a 'Sálvame', explicava entre rialles: "Anava pel carrer amb el meu marit, li vaig dir espera m'asseuré en un banc. Anava a fer unes gestions i vaig acabar prenent-me un cafè sense alegria, només , ni amb llet!" . La periodista i presentadora va esperar fins a una setmana per respondre a la cúpula de 'Sálvame'.





"He consultat amb la família, amics i amigues, professionals de la tele... M'han dit que sigui jo mateixa, que expliqui històries... Vinc d'un altre món, de l'actualitat, però sóc una dona viva, amb sang, m'agraden els reptes i si sempre faig el mateix no em provo i vinc a provar. Estic nerviosa, i això que fa molts anys que treballo a la tele" , deia Adela González , emocionada.





Adela s'instal·larà a Madrid encara que ha explicat que anirà pujant i baixant a Bilbao per estar amb els seus i prop del mar.





El seu debut al programa de Telecinco arriba després de la desaparició de Paz Padilla aquestes últimes setmanes.