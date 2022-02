Quan es posarà fi a l'ús de les mascaretes a interiors a Espanya? / @EP







El Govern ja ha posat fi al' ús obligatori de la mascareta en exteriors a partir de dijous que ve . Tot i això, en espais interiors, de moment haurem de continuar utilitzant-la, almenys fins a l'estiu, segons apunten alguns experts.





La màscara es podria retirar d'interiors quan la incidència a 14 dies sigui de 50 casos per cada 100.000 habitants . Una xifra de la que actualment estem lluny, ja que se situa en 2.299 casos , segons dades del Ministeri de Sanitat.





És cert que la incidència porta diversos dies a la baixa , per la qual cosa Espanya podria assolir aquesta xifra abans d'estiu si tot evoluciona bé. No obstant això, l'aparició d'una nova variant , com hem anat veient fins ara, podria canviar totes aquestes previsions i tornar a registrar una pujada als contagis diaris.





ESPANYA, AMB MENYS RESTRICCIONS SI ELS CASOS GREUS BAIXEN





Europa té "una oportunitat per prendre el control de la transmissió" de la covid a causa de la "una gran immunitat derivada de la vacuna i natural per part d'òmicron, una pausa estacional favorable al sortir de l'hivern i la menor gravetat d'òmicron" , segons ha apuntat recentment l?OMS.





"Aquest context, que no hem viscut fins ara en aquesta pandèmia, ens deixa la possibilitat d'un llarg període de tranquil·litat i un nivell de defensa de la població molt més gran davant de qualsevol rebrot de la transmissió, fins i tot amb una variant més virulenta" , deia dijous en una roda de premsa el director de l'Oficina Regional per a Europa d'OMS, Hans Kluge . Per tant, si la tendència de casos greus es continua reduint, Espanya podria començar a gestionar la pandèmia amb menys restriccions.





Això sí, no hem d'oblidar que la màscara no desapareixerà del tot . Se seguirà usant en hospitals. Però fins aleshores, la màscara s'ha d'usar en interiors com ara botigues, gimnasos, perruqueries o transport públic.





ÉS AVIAT PER ACTUAR COM ELS PAÏSOS NÒRDICS





Els experts en aquests moments no aposten per retirar totes les restriccions, com ha fet Dinamarca. Espanya arribarà, si tot evoluciona favorablement, en algun moment a la situació dels països nòrdics i la covid es tractarà com una grip, però és aviat per treure ara la màscara a interiors. Serà en aquests moments, tal com asseguren els experts, quan es podran començar a relaxar gairebé completament les mesures.





La mascareta en exteriors no s'haurà d'usar a partir de dijous que ve, tret d'algunes excepcions. Serà obligatòria sempre que no es respectin els dos metres de seguretat (en aglomeracions, per exemple), així com també en grans esdeveniments a l'aire lliure .