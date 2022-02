Mor un nadó recent nascut en ser atès en el part per un metge negacionista / @EP







Un nadó acabat de néixer ha mort a Mallorca després de ser atès al part per un metge que havia estat suspès de la seva activitat per ser negacionista i demanar que no es complissin les mesures de necessàries de protecció. El naixement es va produir a un domicili d'Eivissa on va acudir, sense estar qualificat ni portar els mitjans mínims necessaris per dur a terme una urgència d'aquest tipus.





Els pares del nen es van posar en contacte amb el metge a través d'un amic seu i el sanitari va ser qui va atendre el naixement del nadó al domicili. Tot i això, al cap de poc de néixer el nadó va entrar en parada cardiorespiratòria per la qual cosa van haver de traslladar-lo des d'Eivissa fins a Mallorca per atendre'l a l'hospital.





Cal destacar que el metge portava temps suspès del Col·legi de Metges per negar l'existència de la pandèmia i per afavorir i animar l'incompliment de les mesures sanitàries .





Ara, el Col·legi de Metges creu que s'han de prendre mesures jurídiques en contra , ja que després del que ha passat, consideren que continua sent un perill per a la sanitat pública .