La reina Isabel II compleix 70 anys al tron / @EP





La reina Isabel II celebra avui diumenge set dècades al tron, fet que la converteix en la primera monarca britànica a aconseguir aquesta fita en una època marcada pels grans canvis i en què la seva presència ha servit com a garantia d'estabilitat.





Després de celebrar els seus jubileus de plata, or, diamant i safir el 1977, 2002, 2012 i 2017, aquest any 2022 s'han programat diverses celebracions tant al Regne Unit com als països de la Commonwealth.





Està prevista una celebració de cavalcades , que és un servei religiós per donar les gràcies a la reina a la catedral de Sant Pau, a Londres, i un concert especial en què participaran les estrelles de la cançó més famoses del món.







Les festivitats culminaran amb un pont que s'estendrà des del dia 2 de juny fins al 5: “una oportunitat perquè la ciutadania de tot Regne Unit s'uneixi per celebrar aquesta històrica fita” , com han traslladat des del Palau de Buckingham.





Isabel II va accedir al tron el 6 de febrer de 1952 , després de la mort del seu pare, el rei Jorge VI , mentre es trobava a Kenya fent una gira pels països de la Commonwealth.





Isabel II no estava destinada a regnar , però l'abdicació del germà gran del seu pare, Eduardo VIII , davant l'oposició que va suscitar la seva relació amb Wallis Simpson , la va col·locar com a hereva d'un tron que abastava diverses àrees: funcions constitucionals i actuar com a far d'unitat dels britànics i com a representant de la seva nació davant del món.





Amb 21 anys, va fer un discurs des de Sud-àfrica en què va establir les línies principals del seu futur regnat. El seu compromís amb la seva tasca era absoluta i va declarar, davant de tots els presents, que tota la seva vida, sigui llarga o curta, estaria dedicada al seu servei.





El 9 de setembre de 2015, es va convertir en la persona a ostentar el regnat més llarg de la història del Regne Unit i, al costat de Felip va viatjar amb tren des d'Edimburg fins a Tweedbank, on va inaugurar una línia ferroviària: "Inevitablement, una vida llarga pot tenir moltes fites i la meva no és una excepció” , va dir aquell dia.





Així mateix, el 6 de febrer de 2017 , en el seu Jubileu de Safir , va commemorar els 65 anys de la reina al tron. Era la primera vegada que un monarca britànic celebrava aquest jubileu.







TEMPS DIFÍCILS





Recentment, Isabel II ha passat una època de sots. El seu nét, el príncep Enric, va decidir abandonar la Casa Reial després de casar-se amb Meghan Markle i en una entrevista que el matrimoni va concedir a Oprah Winfrey, van acusar la família reial de "racisme".





A més, el príncep Andreu està immers en un procés judicial, acusat d'abusos sexuals a una menor d'edat en el marc del cas del magnat Jeffrey Epstein, que es va treure la vida a la presó després de ser detingut el 2019 per orquestrar una xarxa de tràfic.





I el seu marit, el príncep Felip, va morir el 9 d'abril de 2021 , després de més de 70 anys junts de matrimoni.





No obstant això, i malgrat els escàndols, Isabel II arriba al Jubileu de Plata amb la seva popularitat i imatge intactes.





La reina Isabel II té a favor seu el 76% dels britànics i únicament la puntuen en negatiu el 7%. A més, és estimada en tots els grups d'edat, especialment per als baby boomers que encapçalen la llista amb un 86%.