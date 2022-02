A la presó el presumpte autor de 17 robatoris en habitatges de municipis de Barcelona i Tarragona

Decreten presó per a un home que va robar a 17 habitatges /@EP





El jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell, municipi de la província de Tarragona, va decretar aquest dijous presó per a un home de 45 anys com a presumpte autor d'un total de 17 robatoris a urbanitzacions de municipis de Barcelona i Tarragona.





A l'home --detingut el 31 de gener-- se li atribueixen 13 robatoris en domicilis d'urbanitzacions de Calafell Parc i Mas Romeu de Calafell (Tarragona) i quatre més a la urbanització Rocallisa de Castellet i la Gornal (Barcelona), ha informat la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.





L'home, que diverses vegades va robar en un mateix domicili amb pocs dies de diferència, accedia per portes i finestres després de saltar tanques i murs i, un cop dins dels domicilis, sostreia eines, documents, material informàtic, diners, joies i "tot tipus d'objectes de valor" .





Escollia principalment cases unifamiliars, algunes d'elles segones residències, aprofitant que no hi havia ningú, malgrat que en alguna ocasió es va trobar els propietaris i va optar per fugir amb el que havia aconseguit sostreure, i en un dels casos “va agredir la víctima per evitar ser detingut".





Els investigadors consideren que es tracta d'un "delinqüent multireincident molt actiu que acumula nombrosos antecedents per fets similars".