Dos investigats per una troballa de la Guàrdia Civil: quatre potes d'elefant africà a la venda per Internet

Potes d'elefant intervingudes per la Guàrdia Civil a Alacant /@Guardia Civil







Agents de l'Equip de Recerca del Servei de Protecció de la Natura (Eprona) d'Alacant han intervingut quatre potes d'elefant africà (Familia Elephantidae) que s'estaven comercialitzant de manera fraudulenta a través d'Internet . Investiguen dos homes per aquests fets.





Les quatre potes d'elefant estan dipositades de manera cautelar a dependències oficials de la Guàrdia Civil a disposició de l'autoritat judicial competent, segons ha informat la Benemèrita en un comunicat.







L' elefant és una espècie altament protegida que es troba inclosa a l'apèndix I de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES) i a l'Annex A del Reglament (ce) núm. 338/1997. Per aquest motiu, la tinença i la venda d'espècies protegides per la legislació internacional requereixen documentació acreditativa de la seva legalitat.





No obstant això, el novembre de 2021 es va detectar que s'estaven comercialitzant potes d'aquest animal a la xarxa , convertides en petites banquetes , per un import de 600 euros . Dins el Pla de Prevenció i actuació contra el comerç il·legal d'espècies protegides del Ministeri de Transició Ecològica, els agents van obrir una investigació.





Com a resultat, s'investiga dos homes de nacionalitat espanyola de 39 i 67 anys , respectivament, per un delicte contra la flora i la fauna . Podrien incórrer en un delicte tipificat al Codi Penal castigat amb penes de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos. Aquesta pena podria ser imposada a la meitat superior si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció.





ESPÈCIES PROTEGIDES





La Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES) inclou l'elefant africà com una espècie que compta amb el grau més alt de protecció d'espècies protegides amb l'objectiu de millorar-ne la conservació i assegurar la supervivència a llarg termini. tant d'aquesta espècie com a altres considerades espècies amenaçades.





El comerç il·legal de parts de l'elefant africà, ja sigui ivori o com en aquest cas les potes, té un greu impacte sobre aquesta espècie i per això la legislació que regeix el mercat d'espècies incloses als Apèndixs de la Convenció sobre el comerç internacional de Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES) el que pretén és autoritzar el seu comerç únicament en circumstàncies excepcionals per afavorir-ne la conservació.





La venda d'animals en perill d'extinció és un comerç que es troba a l'alça i per això els efectius del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil tenen com a missió vetllar per la supervivència de les espècies, intentant evitar que el comerç internacional d'espècimens constitueixi una amenaça.