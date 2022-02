Un home resulta ferit en desestabilitzar-se l'ultralleuger que pilotava a Sant Feliu de Buixalleu

Un home ha resultat ferit amb pronòstic menys greu aquest diumenge després de desestabilitzar-se l'avió ultralleuger que pilotava /@bomberscat







Un home ha resultat ferit amb pronòstic menys greu aquest diumenge al matí després que l'avió ultralleuger que pilotava a Sant Feliu de Buixalleu, municipi de Girona , es desestabilitzés. Així ho han informat Bombers de la Generalitat en un comunicat.





El pilot no ha quedat atrapat a l'aparell i ha pogut ser traslladat a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona després de ser evacuat del lloc per un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).





Segons els Bombers de la Generalitat, l'ultralleuger s'ha desestabilitzat pel contacte amb uns cables i ha caigut en uns camps propers al quilòmetre 5,5 de la via GI-553. Però malgrat la col·lisió, no s'ha produït cap vessament de combustible i el cablejat tampoc no ha resultat afectat.





Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 8.19 hores del matí d'aquest diumenge i han traslladat fins al lloc dels fets tres dotacions, a més dels efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).