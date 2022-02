Dos joves de 15 i 25 anys moren apunyalats aquesta matinada a Madrid / @EP







Els serveis d'emergència atenien aquesta matinada un menor de 15 anys a la sortida d'una discoteca al centre de la capital i, poc després, un home de 25 anys perdia la vida a un parc d'Usera en les mateixes circumstàncies.





Dues persones ja han estat detingudes per les dues agressions amb arma blanca a diferents punts de la ciutat. L'incident del menor de 15 anys passava a les portes de la concorreguda discoteca Kapital , al carrer d'Atocha, i el del jove de 25 anys al carrer San Mario, a Usera . Les dues víctimes, mortes per arma blanca .





L'adolescent va ser atacat per vuit joves i va rebre un cop de matxet al pit. Segons apunten diversos testimonis, l'atac s'hauria produït en el marc d'una baralla prèvia a les portes del local .





Una hora més tard, Emergències rebia l'altre avís , en aquest cas en un parc al costat del carrer San Mario, al districte de Usera. Samur-Protecció Civil atenia un home de 25 anys amb ferida per arma blanca a la zona lumbar. Es trobava en parada cardiorespiratòria, per la qual cosa els sanitaris van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, sense poder fer res per salvar la vida. Dues persones ja han estat detingudes .