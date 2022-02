Dimiteix el preparador físic del Rayo B femení per les polèmiques declaracions de Santiso

Jorge Blanco, preparador físic del Rayo Vallecano B Femení - @LINKEDIN JORGE BLANCO - EP







El preparador físic del Rayo Vallecano Femení B, Jorge Blanco , ha dimitit del seu càrrec després de la polèmica sorgida al voltant de l'entrenador del primer equip franjirojo, Carlos Santiso, després que sortissin a la llum unes declaracions "masclistes i imperdonables" que va fer fa quatre anys mitjançant un grup de Whatsapp.





En conèixer les paraules de Santiso, el preparador del filial vallecà va presentar la dimissió dimarts passat. Així ho va anunciar al seu perfil de Linkedin. “Dimarts vaig decidir deixar pel temps indispensable, la meva etapa de preparador del Raig femení B”, va expressar.









"És una decisió personal meva ja que per principis i valors no puc estar a la mateixa institució que certes persones . Sempre he defensat les meves i els valors de barri; per això si canvia tornaré encantat", va sentenciar Jorge Blanco.





Santiso va demanar perdó dimecres passat a través d'una carta pública després que sortís a la llum l'àudio de Whatsapp que va enviar el 2018 al seu cos tècnic dient que els faltava "fer 'una' com els de l'Arandina" per estar més units .





El cas de l'Arandina es remunta a l'any 2017, quan tres jugadors del club burgalès van ser acusats d'agredir sexualment una menor. L'entrenador rayista, les declaracions del qual han estat reprovades per la seva pròpia plantilla, ha dit que són "desafortunades i de molt mal gust". "Una broma masclista imperdonable".





"Vull agrair al Rayo Vallecano i a tots els membres que el conformen que, després d'aflorar aquests àudios del meu passat, dels quals estic profundament penedit i avergonyit, m'hagin escoltat, entès les meves explicacions i, sobretot, acceptat les meves sentides disculpes sobre un àudio que en absolut reflecteix la meva manera de ser ni els meus valors, els quals porto demostrant amb fets durant tota la meva vida d'una manera irreprotxable i de la qual puguin donar fe totes i cadascuna de les persones que em coneixen", va apuntar Santiso, que continua al càrrec.