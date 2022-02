Mor l'escriptor Fernando Marías / @EP







L'escriptor Fernando Marías , nascut el 13 de juny de 1958, moria aquest dissabte a la nit als 63 anys , segons han informat gent del seu entorn i personalitats del món de la cultura.





Marías es va traslladar a Madrid el 1975 per estudiar cinema a la Facultat de Ciències de la Informació, va començar la seva carrera com a escriptor el 1991 amb la novel·la 'La luz prodigiosa', amb què va guanyar el Premi Novel·la Corta de Barbastre. Aquesta novel·la es va traslladar al cinema el 2022 amb un guió elaborat per l'escriptor, que va aconseguir nominacions a Millor Guió Adaptat als Premis Goya i del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics el 2003.





De la seva obra, també s'ha endut al cinema 'Invasor', el 2012, mentre cal esmentar el seu guió per a 'El segundo nombre', el 2001.





Entre altres obres de l'escriptor i guionista destaquen també 'Esta noche moriré', publicada el 1996; 'El Nen dels coronels', amb què va obtenir el Premi Nadal 2001 , i 'La mujer de las grises', que va veure la llum el 2003.





A més, el 2005 va publicar 'El món s'acaba tots els dies, amb què va guanyar el Premi Ateneu de Sevilla , i el 2010 es va fer amb el Premi Primavera per la seva novel·la 'Tot l'amor i gairebé tota la mort'.





A més, també va escriure per al públic jove el 2005: 'Cielo abajo' va aconseguir el Premi Anaya 2005 i el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil el 2006. I el 2015 va arribar 'L'illa del pare', en homenatge a la figura paterna que va ser reconegut amb el Premi Biblioteca Breu .





'Arde este libro', llançada al setembre de 2021, va ser la seva última obra publicada .