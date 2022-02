Mor accidentalment en tallar-se el coll amb el vidre d'una porta durant una baralla / @EP







Un home d'uns 50 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous a la tarda al tallar-se el coll amb el vidre d'una porta quan, segons testimonis, intentava agredir un menor amb un ganivet i una cadena a Plec .





Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de set de la tarda a l'exterior d'un habitatge ubicat al carrer Parras, a l'esmentat municipi. Emergències rebia l'avís que s'estava produint una baralla i que hi havia una persona inconscient que, pel que sembla, no respirava.





Fins al lloc es va mobilitzar una ambulància, els sanitaris de la qual van intentar reanimar l'home que estava estès a terra i que finalment va morir. També s'hi van desplaçar agents de la Policia Local i de la Guàrdia Civil de Mula.





Segons asseguren veïns que van presenciar els fets, l'home, que sembla que anava sota els efectes d'algun tipus de substància estupefaent, es va presentar a la vivenda i va començar a donar cops a la porta , amb una cadena, alhora que portava una arma blanca i increpava un adolescent de 15 anys que era a l'interior de la casa. Va ser llavors quan l' individu va carregar contra la porta de vidre d'aquest habitatge i es va ferir a si mateix. Un dels vidres li va provocar un tall al coll que va resultar letal.





Una dona, que va resultar ser la mare del menor , i la qual també es va veure embolicada en el que ha passat, va manifestar haver estat agredida pel mateix home . Segons el seu testimoni, ella no era present a casa en el moment de l'accident mortal, però va dir que la seva intenció era posar una denúncia per haver estat atacada per aquesta persona.





El jove de 15 anys a qui l'home havia amenaçat es trobava, a l'arribada de la Policia, en estat de xoc a l'interior de casa seva. Presentava una contusió al tronc, però no va caldre el trasllat a cap hospital. Ara, serà la investigació la que determini el grau d'implicació d'aquest noi en els fets.









Atès que la Policia Judicial investiga el cas com una mort violenta: l'adolescent , que roman a casa amb la seva mare, està citat per declarar a la Fiscalia de Menors aquest divendres.





El testimoni dels veïns, però, també és important, ja que asseguren que l'home es va matar ell sol per accident.