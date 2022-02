Cinc nens hospitalitzats a UCI després de contagiar-se de covid a la ciutat peruana de Trujillo / @EP







La pandèmia del coronavirus ha fet que saltin les alertes a diverses zones del Perú per la variant òmicron. A la localitat de La Llibertat situada a la ciutat de Trujillo , el governador Manuel Llempén , ha demanat a tots els pares que no baixin la guàrdia i extremin les precaucions davant l'augment dels contagis de covid.





Segons les dades registrades, cinc dels 12 llits UCI pediàtrics disponibles a la localitat peruana estan ocupats per nens contagiats de covid. A més, fora d'aquests llits d'UCI es troben ocupats 14 llits en planta més per nens contagiats de coronavirus .





Per aquest mateix motiu, el governador ha ressaltat la importància de la vacuna contra el coronavirus i ha demanat que tots aquells nens que no l'hagin rebut acudeixin als centres sanitaris per rebre la seva dosi.