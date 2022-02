Mor Pascual González, fundador dels Cantors d'Híspalis / @EP







Pascual González (Sevilla 1950), fundador dels Cantores de Híspalis , ha mort aquest diumenge després que dimarts de la setmana passada el grup anunciés la suspensió de tots els concerts de la seva obra 'Crist, Passió i Esperança' previstos per a la propera quaresma, per l'empitjorament del seu estat de salut.





El primer a donar la notícia a twitter ha estat l'exalcalde Juan Ignacio Zoido , que ha recordat el fundador de Cantores d'Híspali s com “un home imprescindible per a la història de la música popular sevillana, que la va portar a llocs on mai abans havia sonat ".







Cantors d'Híspalis va revolucionar el món de les sevillanes fins i tot gravar amb la Royal Philharmonic Orchestra de Londres .







El veterà artista deixa com a llegat prop d' un miler de composicions i també va signar cançons per a artistes com Paloma San Basilio o el Duo Dinámico . Nascut al barri de la Calçada, les mostres de condol han començat a sumar-se a les xarxes socials. Una d'elles, la de la Germandat de Sant Benet: "Lamentem comunicar la mort de D.Pascual González qui ha portat el nom de la nostra Germandat a tots els racons del món. Preguem una oració per la seva ànima, esperant que els nostres sagrats titulars la acullin al regne etern de Déu. Descanseu en Pau" .





L'alcalde de la ciutat, Antonio Muñoz , per la seva banda, ha recordat orgullós el testament que deixa Pascual González a la ciutat: "Ens deixa la seva música, la seva poesia, les seves sevillanes. Un llegat que quedarà present per a la nostra història i que seguirà marcant el ritme de les nostres tradicions" .





Pascual González , a més d'enamorat de la seva ciutat i confrare, era bètic i va fer un dels himnes més reconeguts del club d'Heliòpolis, que es va presentar el 1985. Per això, després de conèixer-se la notícia, molts aficionats han demanat que aquest diumenge s'escolti al Benito Villamartín la seva composició.