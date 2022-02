El Barça se supera i guanya l'Atlètic 4-2 amb gols d'Alba, Gavi, Araújo , Alves i es col·loca a la zona Champions League

El Barça guanya l'Atlètic 4-2 amb gols d'Alba, Gavi, Araújo i Alves / @EP







El conjunt blaugrana es col·loca quart a la classificació amb gols d'Alba, Gavi, Araújo i Alves en un partit fascinant contra l'Atlètic: Es va lluir Adama Traoré, va debutar Aubameyang i van marcar Alba, Gavi, Araújo i Alves amb un total de quatre gols.





L'equip de Xavi es va créixer i va acabar tornant la fe al públic com feia temps que no ho aconseguia.





50 dies després del darrer partit, es presenciaven les ganes de futbol al Camp Nou. El repescat Dembélé, quedava a la banqueta ia l'onze apareixia Adama Traoré per debutar a la seva segona etapa barcelonista.





L'Atlètic arribava amb problemes però també amb molt bons futbolistes, entre ells Luis Suárez , que rebia l'afecte al retrobament amb l'afició blaugrana.





Koke va jugar al primer toc per a Luis Suárez , que va servir un centre perfecte per a Carrasco , que va batre Ter Stegen de remat creuat. Alba va arribar molt tard a l'enviament de l'uruguaià i Araújo no va poder aturar el belga. Però Alves va creuar una pilota fantàstica cap a Jordi Alba , que va connectar amb un punt de fortuna per celebrar el gol en gran, reivindicant-se i fent el gest de “parlar, parlar” amb les mans.





Adama Traoré va percudir per la dreta amb força, va superar Hermoso i va centrar l'àrea. Per allà va emergir Gavi , que va rebotar a Vrsaljko i es va colar a la porteria d' Oblak . Simeone , per la seva banda, reaccionava i manava un canvi de sistema per intentar contenir un Traoré que enamorava la grada.





A la vora del descans i amb un 3-1 al marcador, les emocions continuaven sense fre. L'equip de Xavi va resistir amb deu al tram final després de l' expulsió d'Alves per posar els daus a la cama de Carrasco i el Barça va encaixar un gol de córner.





Finalment, el conjunt barcelonista va guanyar i es va emportar un partit que li ha de servir per tornar a creure i, sobretot, per créixer.