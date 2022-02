Mahmood i Blanco guanyen el Festival de Sanremo i representaran Itàlia a Eurovisió 2022

L'espanyola Ana Mena va quedar en penúltima posició / @EP







Itàlia ja sap quins artistes seran els seus representants al festival d'Eurovisió 2022 que se celebrarà el proper mes de maig a Torí : Mahmood i Blanco.





Els artistes van aconseguir el triomf a la súper final a tres del mític festival italià, Sanremo, després d'aconseguir el 51,8% dels vots en un sistema de votació que combinava l'opinió del televot (34%), dels periodistes ( 33%) i un panell demoscòpic (33%), imposant-se a Elisa (26,3%) i Gianni Morandi (21,9%), que es van convertir en els segons i tercers classificats.





D'aquesta manera, Mahmood representarà Itàlia al Festival d'Eurovisió per segona vegada en menys de 3 anys , encara que aquesta vegada ho farà en duo. A l'edició de Tel Aviv 2019, l'artista va aconseguir la 2a posició (472 punts) amb 'Soldi'.







Ara, el repte del duo italià serà igualar Måneskin, que va aconseguir a la 65a edició del Festival d'Eurovisió, la tercera victòria amb el tema 'Zitti e buoni' després d'acumular 524 punts i sent el més votats pel televot europeu amb més 318 punts.





I ANA MENA?





La cantant espanyola no va quedar com ens agradaria: A totes les gales va quedar entre el penúltim i últim lloc, i ahir a la nit va acabar la penúltima només per davant de Tananai i el seu Sesso occasionale .