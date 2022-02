El Govern central comença aquest dilluns la ronda de contactes amb patronal i sindicats per pujar el SMI

El president del Govern central, Pedro Sánchez, amb les ministres Nadia Calviño, Yolanda Díaz i María Jesús Montero @ep





El Ministeri de Treball i Economia Social es reunirà aquest dilluns amb representants de CCOO. , UGT, CEOE i Cepime per intentar acordar la pujada que ha d'experimentar aquest any el salari mínim interprofessional (SMI) , actualment situat en 965 euros al mes per catorze pagues.





La reunió, que se celebrarà a les 10.00 hores, no serà amb els primers espases de les organitzacions sindicals i empresarials, ja que tindrà un caràcter més tècnic, i tot apunta que de la negociació sortirà un acord entre el Govern i els sindicats, sense el suport dels empresaris, com ja va passar amb l'anterior pujada del SMI.





El Govern no està obligat a negociar l'increment de l'SMI, només a informar i consultar amb els agents socials la seva decisió , però la política de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat intentar sempre l'acord.





Sobre la taula hi ha la demanda de CCOO. i UGT perquè el SMI pugi aquest any fins a 1.000 euros mensuals, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener, en compliment del compromís que van subscriure amb el Govern a mitjans de setembre de l'any passat, quan van acordar elevar el SMI fins als 965 euros amb efectes des de l'1 de setembre.





Govern i sindicats van establir també en aquest acord el compromís que l'SMI, mitjançant la seva "progressiva revisió" el 2022 i el 2023, arribi al 60% del salari mitjà abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





D'aquest acord van quedar despenjades les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que entenien que no era el moment d'elevar el salari mínim atès que l'economia espanyola estava als inicis de la recuperació i la creació d'ocupació es podria veure danyada.





CEOE HO VEU "COMPLICAT"





Un argument similar és el que està esgrimint actualment la CEOE per rebutjar aquesta possible pujada del SMI fins a 1.000 euros. El seu president, Antonio Garamendi, ha advertit aquesta mateixa setmana que pujar-ho fins a aquesta quantitat, com reclamen els sindicats, podria provocar una "contracció important de l'ocupació", ja que encara hi ha empreses que no s'han recuperat de la crisi, sobretot les més petites.





"Això dels 1.000 euros ho veig complicat (...) Hi ha un problema de solvència a les empreses, encara les empreses més petitetes estan força ofegades. Fa dos anys que són molt complicats", subratllava Garamendi fa uns dies.





A més, recordava que el SMI ha pujat un 30% en els últims tres anys , que vuit comunitats autònomes presenten ja un salari mínim superior al 60% del salari mitjà i que aquestes pujades també han de quedar recollides en els contractes públics.





La vicepresidenta Díaz ha indicat que l'objectiu del Govern per al 2022 és seguir el camí recomanat pel Comitè d'Experts del SMI al camí de situar-lo al 60% del salari mitjà a final de legislatura.





Aquest comitè d'experts va plantejar per al 2022 una pujada entre 24 i 40 euros al mes, en funció de diversos escenaris. Per al 2021 va recomanar elevar-lo entre 12 i 19 euros i al final la pujada que va aplicar el Govern va ser de 15 euros, dins del rang aconsellat.