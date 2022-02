L'Agència Tributària et dóna les claus per saber si rebràs o no la visita d'Hisenda aquest 2022 / @EP



Entre les tasques de l'Agència Tributària, destaca la lluita contra el frau fiscal , per a això l'Administració destina gran part dels seus recursos en tasques de prevenció i vigilància .

Entre aquestes tasques, duu a terme el que l'organisme ha anomenat Pla de Visites , és a dir, la visita a diferents negocis que poden ser més susceptibles de comportaments fraudulents .

Tot i això, durant la pandèmia, aquest Pla va quedar paralitzat per les restriccions que es van imposar en el marc de la Covid i la situació ara ha canviat. Hisenda tornarà a fer les visites als negocis i l'Agència Tributària ha publicat les directrius generals del Pla de Control Tributari 2022, disponible al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

D'aquesta manera, Hisenda reforça la Llei Antifrau per "combatre conductes insolidàries d'una part molt reduïda de contribuents que aprofiten la dificultat de contrastar dades sobre el volum real d'ingressos".





Certs sectors són més propensos a rebre les visites d'Hisenda, com ara sectors on la presència d'economia submergida pot estar passant. Podran rebre visites les empreses amb caràcter censal , com els espais de coworking, despatxos o llocs de simple recepció de correspondència . Així com els establiments on es troben "mercaderies subjectes a vigilància duanera per verificar el correcte ús de les autoritzacions corresponents", com ara magatzems o dipòsits duaners .





Tot i així, l'Agència Tributària explica que les visites es poden fer en sectors que puguin estar incomplint per primera vegada el pagament d'impostos, o en empreses o negocis on hi ha hagut incompliments amb anterioritat .





Per poder entrar al domicili d'aquell que rebrà la visita, l'Administració ha de tenir un consentiment o autorització ; ja sigui persona física o empresa, i els Jutjats hauran d' autoritzar les visites perquè es puguin dur a terme.