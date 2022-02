34 persones es contagien voluntàriament de Covid-19 / @EP







Tres setmanes després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés el Covid-19 com a pandèmia , un grup d'investigadors va defensar en un article fer un estudi de provocació. Els investigadors defensaven que amb això es podria "reemplaçar" els assajos clínics de fase 3 tradicionals i gràcies a això " accelerar" la creació de les primeres vacunes . La qüestió va desencadenar la polèmica, ja que molts dubtaven de l'ètica de la proposta esmentada, més en un moment en què no es coneixia res sobre el virus i es podia posar veritablement en perill la vida d'aquestes persones. Però la veritat és que l'estudi es va dur a terme i la setmana passada es van publicar els resultats.





Va ser el setembre del 2020 quan es va confirmar que l'estudi, únic i segurament irrepetible pels dubtes que va suscitar, sí que es realitzaria. Es va fer a Londres i hi van participar 34 adults sans, d'entre 18 i 29 anys , als quals se'ls va fer respirar el virus del SARS-CoV-2 en la seva variant pre-alfa. Cap no havia estat vacunat ni s'havia infectat prèviament.





QUÈ S'EXTREU DE L'ESTUDI?





Ara, dos anys després d'aquest primer text on es proposava fer aquesta feina, s'han fet públics els resultats resultats preliminars del dit experiment. Sobre ell, Tom Lewis, microbiòleg mèdic del North Devon District, comenta a SINB que “és útil per entendre les dinàmiques de la infecció i confirma moltes observacions que ja sabíem per les dades epidemiològiques”.





Per exemple, el treball demostra que "el període d'incubació és d'uns quatre dies , que les infeccions asimptomàtiques són comunes, que la càrrega viral és alta fins i tot sense símptomes i que les proves d' antígens es correlacionen bé amb la càrrega viral".





D'altra banda, durant l'estudi també s'ha observat que les persones emeten virus vius, i per tant encomanen, al voltant de sis dies i mig . I en aquesta línia, es pot comprovar una cosa que no s'ha pogut mesurar en altres tipus d'estudis: la quantitat de virus necessària per encomanar-se.





Sobre això, els investigadors van observar que la dosi necessària per infectar la meitat dels individus a qui van fer respirar el virus va ser de 55 ufp . I què és 1 UPF? Doncs una cosa així com una partícula infecciosa del virus en la quantitat mínima mesurable.





Cal apuntar, això sí, que des de llavors el virus ha anat mutant. Com dèiem, els participants a l'estudi es van encomanar amb la variant pre-alfa. Després va sorgir alfa, més contagiosa que l'anterior. Després Beta i més tard Delta, totes dues més contagioses que les seves antecessores. Finalment va aparèixer Ómicron, molt més contagiosa que Delta. Per tant, si 55 ufp eren pocs, ara són molts menys els necessaris per infectar una altra persona. Si calculem que cada variant és entre 1,5 i 2 vegades més contagiosa que les anteriors, els ufp actuals necessaris per contagiar s'han de situar al voltant de 5.





COM VA SER L'ESTUDI





Els investigadors van intentar infectar els seus 34 participants amb una dosi baixa del virus, però van aconseguir contagiar-ne la meitat. "No us va sorprendre que amb la dosi més baixa ja aconseguíssim una taxa d'infecció del 53%" , va explicar Christopher Chiu , autor de l'estudi en roda de premsa. "No hi ha evidència clara que més virus causi quadres més greus, però hi ha una possibilitat teòrica i no vam voler anar més lluny", va defensar Chiu.





Els voluntaris infectats van començar a mostrar virus detectables els dos dies posteriors i abans de mostrar símptomes significatius, tant per PCR com per cultiu; primer a la gola i després al nas, sent al nas una mica més alts. Sobre això, els investigadors van indicar que tenir virus detectable no vol dir estar infectat.





De fet, entre els seus voluntaris en van detectar algun amb virus detectable, que no va tenir símptomes i tampoc va generar anticossos. "Aquestes persones no van mostrar una resposta d'anticossos, així que no van tenir una infecció prou productiva per iniciar la seva resposta immunitària des d'aquest punt de vista", va comentar Chiu.







Quant a la gravetat de la infecció els 18 voluntaris que es van encomanar van presentar símptomes lleus i cap no va desenvolupar una infecció greu; dos van ser asimptomàtics. La majoria van tenir rinitis, congestió nasal, esternuts, mal de coll, mal de cap, malestar, cansament, tos, febre, dolors musculars i darticulacions.





"El bec de símptomes va tenir lloc al mateix temps que el bec viral", va detallar Chiu. " El símptoma més significatiu van ser els canvis en el sentit de l'olfacte , que la majoria dels voluntaris va experimentar. La majoria dels símptomes van ser lleus i uns quants van ser moderats", va aclarir.





Després, ha afegit: " La majoria va desaparèixer abans de vint dies , i l'única excepció a llarg termini és un individu que als sis mesos encara no ha recuperat l'olfacte del tot, però està millorant".







"En les infeccions naturals no saps que t'has infectat, així que han de ser símptomes notables o potser no associïs un nas una mica congestionat amb la covid-19. Només dies després, a posteriori, t'adones que aquest era el començament de la teva infecció".