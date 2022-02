La Fiscalia arxiva la investigació sobre Joan Carles I

Joan Carles I @EP





L'esborrany d'arxiu de les diligències de recerca relatives a la presumpta fortuna del rei emèrit Joan Carles I a l'illa de Jersey assenyala que l'equip de fiscals, liderat pel cap d'Anticorrupció Alejandro Luzón, no ha trobat indicis que permetin dirigir retret penal contra SMD Juan Carlos de Borbó i Borbó" i apunta que per tant "procedeix acordar l'arxiu de les diligències de recerca".





Així ho reflecteix un extracte de l'esborrany de decret de fitxer que ha avançat aquest dilluns la Cadena Cope. Aquesta era una de les tres línies de recerca obertes a la Fiscalia del Suprem sobre la fortuna de l'emèrit, sent les altres dues les presumptes comissions il·legals per l'adjudicació de l'AVE a la Meca i el suposat ús de targetes 'black' sufragades per un empresari mexicà.





Sobre la investigació de Jersey, el Ministeri Públic indagava sobre la presumpta existència d'un compte bancari amb 10 milions d'euros a nom de l'excap d'Estat a l'illa de Jersey, un paradís fiscal.





"Des del 2004 al 2021, no hi ha cap indici que permeti vincular The JRM 2004 TRUST amb SMDD Juan Carlos de Borbón, ni en la seva gestió, ni en la capacitat de disposar dels fons; en cap moment ha tingut aquest la condició de beneficiari del trust ni consta que hagi percebut cap quantitat en els seus comptes", diu l'esborrany a les seves conclusions.