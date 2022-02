El Covid-19 persistent pot afectar el 10% dels contagiats

Test Covid-19 @ep





L'anomenat ' Covid persistent ' pot afectar aproximadament el deu per cent dels pacients que van tenir Covid-19, augmentant al 15 per cent en els pacients que van patir la malaltia de forma greu, segons ha destacat el cap de servei de Pneumologia de l'Hospital Quirónsalud Còrdova, Luis Manuel Entrenas, que ha insistit en la importància de la vacunació, ja que "la possibilitat de desenvolupar Covid persistent es redueix a la meitat en persones que han completat la pauta de vacunació".





Tal com ha indicat la institució hospitalària en una nota, Entrenas ha explicat que el terme 'Covid persistente', segons la definició realitzada per experts internacionals i publicada recentment a la revista científica ' The Lancet Infectious Diseases ', es refereix als símptomes que es produeixen en persones amb antecedents d'infecció probable o confirmada de Covid-19, generalment tres mesos després de l'inici, que duren almenys dos mesos i no es poden explicar amb un diagnòstic alternatiu.





Es tracta doncs d'una nova patologia que és important distingir, segons l'especialista, de les seqüeles de Covid que apareixen després de patir la malaltia de manera greu, generalment amb necessitat d'ingrés a UCI, encara que alguns pacients amb seqüeles també pateixen aquesta patologia persistent.





Aquesta síndrome es caracteritza per la continuació de símptomes setmanes o mesos després de la infecció inicial, o per l'aparició de símptomes després d'un temps sense, entre quatre i 12 setmanes. En moltes circumstàncies els símptomes se solapen amb les seqüeles, cosa que incrementa la prevalença.